Подключение Яндекс.Метрики к сайту

Зайдите на сайт Яндекс.Метрики и авторизуйтесь под своей учётной записью Яндекс. Оказавшись в интерфейсе аналитики, нажмите кнопку «Добавить счётчик».

Заполните параметры нового счётчика: укажите любое удобное название и адрес вашего сайта. Здесь же активируйте дополнительные инструменты аналитики — Вебвизор, карту скроллинга и аналитику форм. Прочитайте и примите условия пользовательского соглашения.

На следующей странице перейдите на вкладку «CMS и конструкторы сайтов» и скопируйте числовой идентификатор счётчика.

Затем откройте панель управления вашим сайтом, перейдите в раздел «Интеграции» → «Счётчики посещений» и найдите расширение Яндекс.Метрика. Вставьте скопированный код в соответствующее поле и нажмите «Включить».

С этого момента данные о посещаемости будут собираться и отображаться в вашем аккаунте Яндекс.Метрики.