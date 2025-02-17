Подтверждение домена Facebook

Facebook строго относится к безопасности контента, поэтому может потребовать подтверждения прав на домен, используемый в рекламных кампаниях.

Подтверждение домена подтверждает ваши права на его использование, позволяя управлять разрешениями для ссылок и рекламного контента.

Все ситуации, когда Facebook может запросить подтверждение домена, описаны в официальном руководстве.

Процесс подтверждения включает несколько шагов, которые необходимо выполнить.

Прежде чем начать

У вас должно быть бизнес-портфолио в Meta Business Manager.

У вас должен быть полный доступ к бизнес-портфолио.

У вас должен быть доступ администратора или разработчика к своему домену.

Подтверждение домена в настройках компании

1. Нажмите Домены в разделе Безопасность бренда в настройках компании.

2. Выберите Добавить в правом верхнем углу экрана, чтобы добавить новый домен.

3. Нажмите Создайте домен или Запросить доступ к домену.

4. Укажите корневой домен без префиксов (например, website.com, а не www.website.com или https://website.com).

5. Нажмите Добавить.

6. Чтобы подтвердить домен, нужно cкопировать код из мета-тега, который вы увидите на экране Настройки компании.

7. Затем перейдите в раздел Интеграции -> Подтверждение прав в 🌱kvilty и добавьте полученный код в поле

8. Нажмите на кнопку Включить

9. Вернитесь на страницу Facebook Business Manager и нажмите кнопку Подтвердить, чтобы запустить проверку.

При успешном подтверждении домена, вы получите сообщение

Если нам не удастся подтвердить домен, вы увидите сообщение об ошибке. Подробнее о том, как устранить проблемы с подтверждением домена.