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Подтверждение домена Facebook
Facebook строго относится к безопасности контента, поэтому может потребовать подтверждения прав на домен, используемый в рекламных кампаниях.
Подтверждение домена подтверждает ваши права на его использование, позволяя управлять разрешениями для ссылок и рекламного контента.
Все ситуации, когда Facebook может запросить подтверждение домена, описаны в официальном руководстве.
Процесс подтверждения включает несколько шагов, которые необходимо выполнить.
Прежде чем начать
- У вас должно быть бизнес-портфолио в Meta Business Manager.
- У вас должен быть полный доступ к бизнес-портфолио.
- У вас должен быть доступ администратора или разработчика к своему домену.
Подтверждение домена в настройках компании
1. Нажмите Домены в разделе Безопасность бренда в настройках компании.
2. Выберите Добавить в правом верхнем углу экрана, чтобы добавить новый домен.
3. Нажмите Создайте домен или Запросить доступ к домену.
4. Укажите корневой домен без префиксов (например, website.com, а не www.website.com или https://website.com).
5. Нажмите Добавить.
6. Чтобы подтвердить домен, нужно cкопировать код из мета-тега, который вы увидите на экране Настройки компании.
7. Затем перейдите в раздел Интеграции -> Подтверждение прав в 🌱kvilty и добавьте полученный код в поле
8. Нажмите на кнопку Включить
9. Вернитесь на страницу Facebook Business Manager и нажмите кнопку Подтвердить, чтобы запустить проверку.
При успешном подтверждении домена, вы получите сообщение
Если нам не удастся подтвердить домен, вы увидите сообщение об ошибке. Подробнее о том, как устранить проблемы с подтверждением домена.
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