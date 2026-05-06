Подтверждение сайта в Pinterest

Для привязки сайта к Pinterest вам потребуется бизнес-аккаунт. Если у вас уже есть личный профиль, его можно конвертировать в бизнес-аккаунт — или зарегистрировать новый по соответствующей ссылке.

После входа в бизнес-аккаунт откройте его настройки.

Нажмите на кнопку «Веб-сайт не подключён».

В открывшемся окне нажмите «Подтвердить» и скопируйте код из блока «Добавить тег HTML» — нужное значение находится в атрибуте content.

Перейдите в редактор 🌱kvitly, найдите интеграцию с Pinterest, вставьте скопированный код в соответствующее поле и нажмите «Включить».

Вернитесь в Pinterest, нажмите «Продолжить», введите адрес своего сайта в соответствующее поле и нажмите «Подтвердить право собственности на сайт».

После успешного подтверждения рядом со всеми пинами, сохранёнными с вашего сайта, начнёт отображаться аватар вашего профиля. Также откроется доступ к аналитике — вы сможете отслеживать, какой именно контент пользователи сохраняют с вашего ресурса.