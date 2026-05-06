Подтверждение сайта в Яндекс.Вебмастере
Откройте Яндекс.Вебмастер и авторизуйтесь с помощью вашей учётной записи Яндекс.
Чтобы добавить сайт в систему, введите его адрес в соответствующее поле и нажмите кнопку «Добавить сайт».
Для подтверждения прав на сайт перейдите на вкладку «мета-тэг» — там будет сгенерирован уникальный код. Скопируйте его и вставьте в настройках расширения, либо передайте своему менеджеру для установки.
После того как код будет размещён на сайте, нажмите кнопку «Проверить». При успешной проверке откроется следующая вкладка с детальной информацией о вашем ресурсе.
