Подтверждение сайта в Яндекс.Вебмастере

Откройте Яндекс.Вебмастер и авторизуйтесь с помощью вашей учётной записи Яндекс.

Чтобы добавить сайт в систему, введите его адрес в соответствующее поле и нажмите кнопку «Добавить сайт».

Для подтверждения прав на сайт перейдите на вкладку «мета-тэг» — там будет сгенерирован уникальный код. Скопируйте его и вставьте в настройках расширения, либо передайте своему менеджеру для установки.

После того как код будет размещён на сайте, нажмите кнопку «Проверить». При успешной проверке откроется следующая вкладка с детальной информацией о вашем ресурсе.