Привязка карты для автоматической оплаты подписки

Чтобы не отслеживать вручную дату очередного платежа, удобно привязать банковскую карту — тогда нужная сумма будет списываться автоматически в соответствии с выбранным тарифом.

Добавить карту можно двумя способами:

  • через «Настройки»«Оплата»
  • или на странице «Обзор» в блоке «История платежей»

Нажмите кнопку «Добавить карту» и введите платёжные данные на защищённой странице.

