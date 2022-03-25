Привязка карты для автоматической оплаты подписки
Чтобы не отслеживать вручную дату очередного платежа, удобно привязать банковскую карту — тогда нужная сумма будет списываться автоматически в соответствии с выбранным тарифом.
Добавить карту можно двумя способами:
- через «Настройки» → «Оплата»
- или на странице «Обзор» в блоке «История платежей»
Нажмите кнопку «Добавить карту» и введите платёжные данные на защищённой странице.
