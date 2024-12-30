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Продвижение и реклама

Каталоги сайтов

Добавляйте ваш сайт в тематические каталоги.

В интернете существует множество различных каталогов с сайтами, как общих, так и тематических, где можно разместить ссылку на свой сайт и кратко описать чем вы занимаетесь. Внешние ссылки (ссылки, которые ведут на ваш сайт с других сайтов) важны для поисковых систем, так как это один из факторов поискового (SEO) продвижения. Регистрация в каталогах не дает большого трафика, но мы рекомендуем добавить сайт хотя бы в основные белорусские каталоги.

Объявления на форумах, досках объявлений

Размещайте объявления на форумах и досках объявлений.

Размещение объявлений на форумах и досках объявлений — один из наиболее распространенных бесплатных способов привлечения клиентов на сайт. Таких сайтов и форумов гораздо больше, чем каталогов. При добавлении объявлений по возможности указывайте ссылку на сайт, это даст не только дополнительный рост трафика, но и будет положительно оценено поисковыми системами.

Социальные сети

Не забывайте вести социальные сети и размещать ссылку на ваш сайт в описании профиля.

Социальные сети — это отличный способ рассказать о вашем бизнесе и сайте не только среди ваших друзей, но и множеству других людей. Зарегистрируйте группы (паблики) во всех социальных сетях, активно работайте над привлечением клиентов, устраивайте конкурсы и акции, используйте платную таргетированную рекламу.

Поисковая оптимизация (SEO)

Не переставайте работать с информацией на сайте, меняйте информацию, пишите статьи.

Поисковая оптимизация (или SEO) — это постепенное «повышение» позиций сайта в поисковой выдаче поисковых систем Яндекс или Google по определенным ключевым словам. Это то, к чему необходимо стремиться. Стоит понимать, что поисковое продвижение достаточно длительное (результат можно увидеть только по истечении 6 месяцев) мероприятие, требующее порой достаточно серьезных финансовых затрат.

Рекомендуем сразу после запуска настроить другие каналы, например контекстную рекламу, чтобы получать первых клиентов сразу после запуска сайта, а затем приступить к настройке SEO.

Стоит понимать, что точно не известно как ранжируются сайты в Яндекс и Google, поэтому поисковое продвижение достаточно непредсказуемая вещь, и никто не может дать 100% гарантий попадания вашего сайта в ТОП (то есть на первую страницу поисковой выдачи). Само поисковое продвижение включает в себя работы с сайтом и, так называемые, внешние работы — покупка ссылок, статей и т.д. В поисковой оптимизации достаточно много подводных камней (типичный пример SEO-продвижения), поэтому подходите к этой процедуре очень взвешенно.

Контекстная реклама

Настройте рекламу и начните получать клиентов с первых дней запуска сайта.

Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads — это один из наиболее быстрых и достаточно эффективных способов привлечения потенциальных клиентов на сайт. У нее есть ряд неоспоримых преимуществ: вы платите только за переходы (не показы) потенциальных клиентов на ваш сайт, вы сами определяете сколько готовы платить за один переход, сколько тратить в день и т.д.

Обязательно посмотрите видео записи, чтобы понять как работает этот вид рекламы — Яндекс и Google. Настоятельно рекомендуем, использовать этот вид рекламы сразу после запуска сайта. Благодаря контекстной рекламе вы сможете настроить стабильный поток потенциальных клиентов на сайт. Вы можете занять настройкой самостоятельно или обратиться в поддержку сервисов, где вам помогут с настройкой совершенно бесплатно.

Оффлайн реклама

Не забывайте о реальном мире. Привлекайте внимание к вашему бренду.

Используйте ссылку на ваш сайт во всех видах оффлайн-рекламы: промо-продукции, наружной рекламе, визитках, стендах и вывесках и т.д. Чем больше людей увидит название вашего сайта, тем больше вероятность, что вас запомнят.

Пробуйте разное, ведь никогда не угадаешь какой способ рекламы сработает лучше именно для вас.

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