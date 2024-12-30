База знаний 🌱kvitly
Продвижение и реклама
Каталоги сайтов
Добавляйте ваш сайт в тематические каталоги.
В интернете существует множество различных каталогов с сайтами, как общих, так и тематических, где можно разместить ссылку на свой сайт и кратко описать чем вы занимаетесь. Внешние ссылки (ссылки, которые ведут на ваш сайт с других сайтов) важны для поисковых систем, так как это один из факторов поискового (SEO) продвижения. Регистрация в каталогах не дает большого трафика, но мы рекомендуем добавить сайт хотя бы в основные белорусские каталоги.
Объявления на форумах, досках объявлений
Размещайте объявления на форумах и досках объявлений.
Размещение объявлений на форумах и досках объявлений — один из наиболее распространенных бесплатных способов привлечения клиентов на сайт. Таких сайтов и форумов гораздо больше, чем каталогов. При добавлении объявлений по возможности указывайте ссылку на сайт, это даст не только дополнительный рост трафика, но и будет положительно оценено поисковыми системами.
Социальные сети
Не забывайте вести социальные сети и размещать ссылку на ваш сайт в описании профиля.
Социальные сети — это отличный способ рассказать о вашем бизнесе и сайте не только среди ваших друзей, но и множеству других людей. Зарегистрируйте группы (паблики) во всех социальных сетях, активно работайте над привлечением клиентов, устраивайте конкурсы и акции, используйте платную таргетированную рекламу.
Поисковая оптимизация (SEO)
Не переставайте работать с информацией на сайте, меняйте информацию, пишите статьи.
Поисковая оптимизация (или SEO) — это постепенное «повышение» позиций сайта в поисковой выдаче поисковых систем Яндекс или Google по определенным ключевым словам. Это то, к чему необходимо стремиться. Стоит понимать, что поисковое продвижение достаточно длительное (результат можно увидеть только по истечении 6 месяцев) мероприятие, требующее порой достаточно серьезных финансовых затрат.
Рекомендуем сразу после запуска настроить другие каналы, например контекстную рекламу, чтобы получать первых клиентов сразу после запуска сайта, а затем приступить к настройке SEO.
Стоит понимать, что точно не известно как ранжируются сайты в Яндекс и Google, поэтому поисковое продвижение достаточно непредсказуемая вещь, и никто не может дать 100% гарантий попадания вашего сайта в ТОП (то есть на первую страницу поисковой выдачи). Само поисковое продвижение включает в себя работы с сайтом и, так называемые, внешние работы — покупка ссылок, статей и т.д. В поисковой оптимизации достаточно много подводных камней (типичный пример SEO-продвижения), поэтому подходите к этой процедуре очень взвешенно.
Контекстная реклама
Настройте рекламу и начните получать клиентов с первых дней запуска сайта.
Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads — это один из наиболее быстрых и достаточно эффективных способов привлечения потенциальных клиентов на сайт. У нее есть ряд неоспоримых преимуществ: вы платите только за переходы (не показы) потенциальных клиентов на ваш сайт, вы сами определяете сколько готовы платить за один переход, сколько тратить в день и т.д.
Обязательно посмотрите видео записи, чтобы понять как работает этот вид рекламы — Яндекс и Google. Настоятельно рекомендуем, использовать этот вид рекламы сразу после запуска сайта. Благодаря контекстной рекламе вы сможете настроить стабильный поток потенциальных клиентов на сайт. Вы можете занять настройкой самостоятельно или обратиться в поддержку сервисов, где вам помогут с настройкой совершенно бесплатно.
Оффлайн реклама
Не забывайте о реальном мире. Привлекайте внимание к вашему бренду.
Используйте ссылку на ваш сайт во всех видах оффлайн-рекламы: промо-продукции, наружной рекламе, визитках, стендах и вывесках и т.д. Чем больше людей увидит название вашего сайта, тем больше вероятность, что вас запомнят.
Пробуйте разное, ведь никогда не угадаешь какой способ рекламы сработает лучше именно для вас.
Полезные материалы
- Библиотека Ignate — более 50 бесплатных книг о продвижении сайтов
- Академия Яндекса — множество полезных статей о продвижении
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?