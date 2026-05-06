База знаний 🌱kvitly

Промокоды и купоны в 🌱kvitly

В системе предусмотрено три типа промокодов:

  • Скидка на тарифный план — применяется при выборе и оплате подписки, позволяя снизить её стоимость.
  • Код прикрепления сайта — используется для привязки ранее созданного сайта к другому аккаунту, например для совместной работы с коллегами.
  • Код на дополнительное время размещения — позволяет продлить период публикации сайта без оплаты.

Как активировать промокод

Нажмите на иконку в правом верхнем углу панели управления и выберите пункт «Купоны». Введите код в соответствующее поле и нажмите «Проверить».

Остались вопросы?

Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?

Напишите в чатЗапишитесь на демо