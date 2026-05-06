Промокоды и купоны в 🌱kvitly
В системе предусмотрено три типа промокодов:
- Скидка на тарифный план — применяется при выборе и оплате подписки, позволяя снизить её стоимость.
- Код прикрепления сайта — используется для привязки ранее созданного сайта к другому аккаунту, например для совместной работы с коллегами.
- Код на дополнительное время размещения — позволяет продлить период публикации сайта без оплаты.
Как активировать промокод
Нажмите на иконку в правом верхнем углу панели управления и выберите пункт «Купоны». Введите код в соответствующее поле и нажмите «Проверить».
