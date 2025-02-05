С помощью ремаркетинга можно показывать рекламные объявления пользователям, которые посещали ваш сайт, а затем покинули его, так ничего не купив. Рекламу вы можете настроить как в контекстно-медийной сети, так и в поиске Google по запросу, связанному с вашими товарами или услугами.

О том, как настроить ремаркетинг и обо всех тонкостях работы вы можете узнать в Спровочном центре Google

После окончания настройки, необходимо найти в коде идентификатор, который указан как google_conversion_id, перейти в kvitly в раздел Интеграции, нажать на кнопку Включить напротив расширения Ремаркетинг для Гугл и ввести идентификатор в поле.

Поздравляем! Вы настроили ремаркетинг для Google.