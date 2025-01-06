Ретаргетинг ВКонтакте — система ретаргетинга

Прежде всего стоит отметить, что вы сможете настроить Ретаргетинг ВКонтакте, если у вас есть аккаунт в этой социальной сети. В ином случае нужно зарегистрироваться в https://ads.vk.com/ , основную информацию о себе.

После этого вы попадете в свой аккаунт. Здесь нужно перейти в раздел «Реклама» слева под меню, выбрать «Таргетированные объявления».

И нажмите на кнопку «Создать объявление». Выберите пункт «Внешний сайт» и укажите ссылку на сайт. Нажмите «Продолжить».

В разделе «Оформление» можно изменить настройки. Справа в небольшом окне расположен предпросмотр и вы можете видеть свое объявление так, каким его будут видеть пользователи.

Далее нужно указать параметры целевой аудитории, которой будет показываться ваше объявление. От этого будет зависеть его рекомендуемая стоимость.

Настроить цену и расположение рекламного объявления можно в соответствующем разделе.

После того, как объявление создано, вы попадете в его рабочую панель. Слева расположено меню, где можно редактировать объявление, смотреть статистику и вести бюджет. Для того, чтобы добавить расширение на сайт, вам необходимо создать пиксель. Найдите в меню раздел «Ретаргетинг» и нажмите на кнопку «Создать пиксель».

Во всплывающем окне введите название пикселя, домен (адрес сайта, на который нужно установить расширение) и тематику сайта. Нажмите кнопку «Создать».

Далее будет показан код, из него нужно скопировать идентификатор.

Затем вставить в соответствующие поля в настройках расширения и нажать кнопку «Добавить». Опубликуйте сайт, чтобы сохранить изменения.

Проверить работу пикселя просто, достаточно зайти в раздел меню «Ретаргетинг» — «Пиксели». Если вы все сделали верно, то в его статусе будет состояние «работает».