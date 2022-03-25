С чего начать создание сайта

Определите цель сайта

Прежде чем приступать к созданию сайта, важно чётко сформулировать его задачу. От этого зависит тип сайта, его структура и подходящие инструменты для привлечения клиентов.

Если вы оказываете услуги и хотите активно привлекать новых клиентов — оптимальным решением станет одностраничный сайт (лендинг) в связке с контекстной рекламой в Яндексе и Google или таргетированной рекламой в социальных сетях.

Примерная структура такого сайта:

  • Обложка — ваше предложение, логотип, контакты и кнопка заказа
  • Преимущества — 3–6 коротких тезисов о том, почему стоит выбрать именно вас
  • Услуги — несколько разделов с описанием каждого направления
  • Стоимость — прозрачное ценообразование
  • Отзывы — 3–4 реальных отзыва от клиентов или партнёров
  • О вас — краткая информация о компании и достижениях
  • Контакты — адрес, телефоны, соцсети, юридические данные

Если у вас несколько направлений или небольшой ассортимент товаров, лучше подойдёт многостраничный сайт-каталог. В этом случае стратегия продвижения включает контекстную рекламу, SEO-оптимизацию и работу с партнёрами.

Если сложно определиться со структурой — начните с лендинга и запустите рекламу. Это позволит быстро получить первых клиентов и лучше понять, что нужно вашей аудитории.

Контент

Качественное содержание — основа любого эффективного сайта. Посетитель должен в течение первых секунд понять: кто вы, что предлагаете, сколько это стоит и как с вами связаться. По данным исследований, если человек не нашёл нужную информацию за 30 секунд — он, скорее всего, уйдёт.

Несколько практических советов:

  • Пишите оригинальные тексты — уникальный контент помогает сайту занимать более высокие позиции в поисковой выдаче
  • Будьте лаконичны — излагайте только суть, без лишних слов
  • Публикуйте реальные отзывы и примеры работ — это повышает доверие к вам
  • Добавляйте видео — особенно видеоотзывы, они воспринимаются убедительнее текстовых

Полезные сервисы:

Дизайн

Современный веб-дизайн тяготеет к минимализму: лаконичные layouts, качественные изображения и немного текста. Ориентируйтесь не на личные предпочтения, а на актуальные тенденции — это напрямую влияет на восприятие сайта посетителями.

Основные принципы:

  • Единый стиль — используйте согласованную цветовую палитру и однотипные иконки
  • Минимум шрифтов и цветов — достаточно одного шрифта для текста и одного для заголовков, плюс 2–3 основных цвета
  • Качественные изображения — для обложки рекомендуется ширина от 2500 пикселей
  • Оптимизация изображений — сжимайте файлы перед загрузкой, не уменьшая физические размеры
  • Абстрактные фоны — не подгоняйте картинки под своё устройство: у каждого посетителя своё разрешение экрана

Фотостоки с бесплатными изображениями: stocksnap.io, freepik.com, albumarium.com

Сервисы для подбора иконок: iconfinder.com, icons8.com, flaticon.com

Онлайн-редакторы фото: editor.pho.to, avatan.ru, fotor.com

Создание логотипа: logaster.com

