С чего начать создание сайта

Определите цель сайта

Прежде чем приступать к созданию сайта, важно чётко сформулировать его задачу. От этого зависит тип сайта, его структура и подходящие инструменты для привлечения клиентов.

Если вы оказываете услуги и хотите активно привлекать новых клиентов — оптимальным решением станет одностраничный сайт (лендинг) в связке с контекстной рекламой в Яндексе и Google или таргетированной рекламой в социальных сетях.

Примерная структура такого сайта:

Обложка — ваше предложение, логотип, контакты и кнопка заказа

Преимущества — 3–6 коротких тезисов о том, почему стоит выбрать именно вас

— 3–6 коротких тезисов о том, почему стоит выбрать именно вас Услуги — несколько разделов с описанием каждого направления

Стоимость — прозрачное ценообразование

— прозрачное ценообразование Отзывы — 3–4 реальных отзыва от клиентов или партнёров

О вас — краткая информация о компании и достижениях

— краткая информация о компании и достижениях Контакты — адрес, телефоны, соцсети, юридические данные

Если у вас несколько направлений или небольшой ассортимент товаров, лучше подойдёт многостраничный сайт-каталог. В этом случае стратегия продвижения включает контекстную рекламу, SEO-оптимизацию и работу с партнёрами.

Если сложно определиться со структурой — начните с лендинга и запустите рекламу. Это позволит быстро получить первых клиентов и лучше понять, что нужно вашей аудитории.

Контент

Качественное содержание — основа любого эффективного сайта. Посетитель должен в течение первых секунд понять: кто вы, что предлагаете, сколько это стоит и как с вами связаться. По данным исследований, если человек не нашёл нужную информацию за 30 секунд — он, скорее всего, уйдёт.

Несколько практических советов:

Пишите оригинальные тексты — уникальный контент помогает сайту занимать более высокие позиции в поисковой выдаче

Будьте лаконичны — излагайте только суть, без лишних слов

— излагайте только суть, без лишних слов Публикуйте реальные отзывы и примеры работ — это повышает доверие к вам

Добавляйте видео — особенно видеоотзывы, они воспринимаются убедительнее текстовых

Полезные сервисы:

wordstat.yandex.ru — анализ поисковых запросов

text.ru — проверка уникальности текста

advego.com/text/seo — семантический анализ для SEO

Дизайн

Современный веб-дизайн тяготеет к минимализму: лаконичные layouts, качественные изображения и немного текста. Ориентируйтесь не на личные предпочтения, а на актуальные тенденции — это напрямую влияет на восприятие сайта посетителями.

Основные принципы:

Единый стиль — используйте согласованную цветовую палитру и однотипные иконки

— используйте согласованную цветовую палитру и однотипные иконки Минимум шрифтов и цветов — достаточно одного шрифта для текста и одного для заголовков, плюс 2–3 основных цвета

Минимум шрифтов и цветов — достаточно одного шрифта для текста и одного для заголовков, плюс 2–3 основных цвета

— для обложки рекомендуется ширина от 2500 пикселей Оптимизация изображений — сжимайте файлы перед загрузкой, не уменьшая физические размеры

Абстрактные фоны — не подгоняйте картинки под своё устройство: у каждого посетителя своё разрешение экрана

Фотостоки с бесплатными изображениями: stocksnap.io, freepik.com, albumarium.com

Сервисы для подбора иконок: iconfinder.com, icons8.com, flaticon.com

Онлайн-редакторы фото: editor.pho.to, avatan.ru, fotor.com

Создание логотипа: logaster.com