С чего начать создание сайта
Определите цель сайта
Прежде чем приступать к созданию сайта, важно чётко сформулировать его задачу. От этого зависит тип сайта, его структура и подходящие инструменты для привлечения клиентов.
Если вы оказываете услуги и хотите активно привлекать новых клиентов — оптимальным решением станет одностраничный сайт (лендинг) в связке с контекстной рекламой в Яндексе и Google или таргетированной рекламой в социальных сетях.
Примерная структура такого сайта:
- Обложка — ваше предложение, логотип, контакты и кнопка заказа
- Преимущества — 3–6 коротких тезисов о том, почему стоит выбрать именно вас
- Услуги — несколько разделов с описанием каждого направления
- Стоимость — прозрачное ценообразование
- Отзывы — 3–4 реальных отзыва от клиентов или партнёров
- О вас — краткая информация о компании и достижениях
- Контакты — адрес, телефоны, соцсети, юридические данные
Если у вас несколько направлений или небольшой ассортимент товаров, лучше подойдёт многостраничный сайт-каталог. В этом случае стратегия продвижения включает контекстную рекламу, SEO-оптимизацию и работу с партнёрами.
Если сложно определиться со структурой — начните с лендинга и запустите рекламу. Это позволит быстро получить первых клиентов и лучше понять, что нужно вашей аудитории.
Контент
Качественное содержание — основа любого эффективного сайта. Посетитель должен в течение первых секунд понять: кто вы, что предлагаете, сколько это стоит и как с вами связаться. По данным исследований, если человек не нашёл нужную информацию за 30 секунд — он, скорее всего, уйдёт.
Несколько практических советов:
- Пишите оригинальные тексты — уникальный контент помогает сайту занимать более высокие позиции в поисковой выдаче
- Будьте лаконичны — излагайте только суть, без лишних слов
- Публикуйте реальные отзывы и примеры работ — это повышает доверие к вам
- Добавляйте видео — особенно видеоотзывы, они воспринимаются убедительнее текстовых
Полезные сервисы:
- wordstat.yandex.ru — анализ поисковых запросов
- text.ru — проверка уникальности текста
- advego.com/text/seo — семантический анализ для SEO
Дизайн
Современный веб-дизайн тяготеет к минимализму: лаконичные layouts, качественные изображения и немного текста. Ориентируйтесь не на личные предпочтения, а на актуальные тенденции — это напрямую влияет на восприятие сайта посетителями.
Основные принципы:
- Единый стиль — используйте согласованную цветовую палитру и однотипные иконки
- Минимум шрифтов и цветов — достаточно одного шрифта для текста и одного для заголовков, плюс 2–3 основных цвета
- Качественные изображения — для обложки рекомендуется ширина от 2500 пикселей
- Оптимизация изображений — сжимайте файлы перед загрузкой, не уменьшая физические размеры
- Абстрактные фоны — не подгоняйте картинки под своё устройство: у каждого посетителя своё разрешение экрана
Фотостоки с бесплатными изображениями: stocksnap.io, freepik.com, albumarium.com
Сервисы для подбора иконок: iconfinder.com, icons8.com, flaticon.com
Онлайн-редакторы фото: editor.pho.to, avatan.ru, fotor.com
Создание логотипа: logaster.com
