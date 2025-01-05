База знаний 🌱kvitly
Счетчик ЛайвИнтернет — система аналитики
Для установки LiveInternet не потребуется никаких дополнительных данных и регистраций в сторонних сервисах. Достаточно перейти в раздел «Интеграции» → «Счетчики посещений» и нажать на кнопку «Включить».
Осталось только сохранить изменения и опубликовать их на своем сайте, все расширение установлено.
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