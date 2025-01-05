Счетчик ЛайвИнтернет — система аналитики

Для установки LiveInternet не потребуется никаких дополнительных данных и регистраций в сторонних сервисах. Достаточно перейти в раздел «Интеграции» → «Счетчики посещений» и нажать на кнопку «Включить».

Осталось только сохранить изменения и опубликовать их на своем сайте, все расширение установлено.