База знаний 🌱kvitly

Счетчик ЛайвИнтернет — система аналитики

Для установки LiveInternet не потребуется никаких дополнительных данных и регистраций в сторонних сервисах. Достаточно перейти в раздел «Интеграции» → «Счетчики посещений» и нажать на кнопку «Включить».

Осталось только сохранить изменения и опубликовать их на своем сайте, все расширение установлено.

Остались вопросы?

Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?

Напишите в чатЗапишитесь на демо