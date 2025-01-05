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SendGrid — настройка отправки писем клиентам
Sendgrid — это платформа, которая позволяет делать маркетинговые рассылки и отправлять транзакционные письма. Поэтому для полноценной интеграции нам нужно добавить два расширения sendgrid-send (отправляет шаблон письма на почту заказчика) и sendgrid-subscribe (добавляет почту заказчика в список рассылки).
Чтобы настроить письмо о получении заказа и настроить его отправку, необходимо создать аккаунт в Sendgrid
После регистрации и подтверждения электронной почты, вы получите 100 писем в день на бесплатном тарифном плане.
Перейдите в раздел Settings → API Keys и нажмите на кнопку Create API Key
Заполните поле API Key name (можно написать название сайта, например)
Выберите Full Access
Вы создали ключ.
Внимание! Скопируйте ключ и где-нибудь сохраните его, так как повторно увидеть его не будет возможности.
Письмо Сендгрид
Настройка расширения sendgrid-send (Письмо Сендгрид) требует указания шаблона письма.
Для его создания нужно перейти Marketing → E-mail API → Dynamic Templates
Нажать кнопку Create Dynamic Template ввести название и сохранить.
После этого появится идентификатор, который нужно вставить в настройки (например, ID: d-8bb32944454c4acb97f0cec37c63a113).
Теперь вам нужно создать письмо, нажав на кнопку «Add Version». Вы можете создать письмо с нуля, либо выбрать любой из шаблонов.
В тексте письма можно использовать переменные: поля из формы заказа, корзина, оплата и т.д.
Поздравляем, вы настроили расширение. Осталось добавить его к сайту! Для этого, перейдите в настройки сайта, раздел «Интеграции», в раздел «Уведомления о заказах» и найдите расширение «Письмо Сендгрид». Затем, нажмите на кнопку «Добавить новое письмо» и заполните поля.
Как только все будет готово, нажмите кнопку «Включить».
Дальше, перейдите в раздел «Формы заказов» и создайте новую форму для обратной связи или перейдите в настройка уже существующей.
Добавьте в форме обязательное поле «Электронная почта».
Затем, перейдите в раздел «Настройки», во вкладку «Автоматизация» и выделите нужные оповещения. Сохраните форму и опубликуйте сайт.
Поздравляем, вы настроили отправку писем клиентам!
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