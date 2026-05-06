Для начала работы создайте аккаунт на сайте rocketsms.by — новым пользователям сервис предоставляет 20 бесплатных сообщений для тестирования. После регистрации откройте панель управления сайтом, перейдите в «Интеграции» → «Уведомления о заказах» и найдите расширение «РокетСМС»

Настройка расширения

Нажмите «Добавить новое письмо», откройте созданное оповещение и заполните необходимые поля: придумайте название для номера, введите логин (как правило, это ваш УНП), пароль, полученный при регистрации, и номер телефона для получения уведомлений.

Отдельного внимания заслуживает опция транслитерации: она конвертирует текст в ASCII-символы, что существенно влияет на объём сообщения. При включённой транслитерации в одну СМС умещается до 140 символов, тогда как при использовании кириллицы — только 70.

⚠️ Учтите, что транслитерация затрагивает весь текст сообщения. Если клиент укажет адрес сайта на кириллице, он также будет преобразован в латиницу. В таких случаях рекомендуем сверяться с оригинальным текстом заявки в разделе заказов.

Привязка к форме обратной связи

Чтобы уведомления начали поступать, подключите расширение к форме заказа. Перейдите в раздел «Формы заказов» и откройте нужную форму или создайте новую. В настройках формы перейдите на вкладку «Автоматизация», активируйте оповещение и нажмите «Сохранить форму». После этого опубликуйте сайт.

Готово — теперь каждая новая заявка будет сопровождаться СМС-уведомлением на указанный номер.