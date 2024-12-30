Стоимость тарифных планов:

Для Беларуси

🌱 Стартовый — 0 рублей навсегда

— навсегда 🪴 Базовый — 154,8 Br в год ( 15,50 Br в месяц)

— в год ( в месяц) 🌳 Премиум — 310,8 Br рублей в месяц (32,50 Br в месяц)

Для России

🌱 Стартовый — 0 рублей навсегда

— навсегда 🪴 Базовый — 3588₽ в год ( 375,00₽ в месяц)

— в год ( в месяц) 🌳 Премиум — 7188₽ рублей в месяц (750,00₽ в месяц)

Не можете определиться с тарифным планом? Мы поможем! Напишите в чат на сайте в будни с 10 до 18 часов или на электронную почту help@kvitly.com в любое время и наши специалисты подберут вам наилучший вариант. Перейти на другой тарифный план можно в любое время, для этого следует выставить новый счет на том тарифе, который вы выбрали.

Оплата подписки

Чтобы оплатить тарифный план, необходимо в панели управления выставить счет и оплатить его любым удобным для вас способом.

перейдите в панель управления 🌱kvitly

в панели слева выберите пункт «Настройки»

перейдите в раздел «Оплата»

выберите тарифный план

сформируется уникальный счет, который вы можете оплатить любым удобным для способом, согласно инструкциям.

Оплата всех тарифных планов возможна на месяц или год.

Способы оплаты

Оплата карточкой на сайте:

После выставления счета вы увидите защищенную форму платежного сервиса

Заполните данные вашей карты и нажмите «Оплатить»

При оплате тарифного плана картой, подписка устанавливается и продлевается автоматически.

Безналичная оплата:

При оплате на расчетный счет, указывайте примечание с номером счета и наименованием услуги

Сообщите нам о платеже в чат или просто пришлите фотографию квитанции на электронную почту help@kvitly.com

Менеджер отметит ваш счет оплаченным и подписка активируется.