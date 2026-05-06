Тарифные планы и способы оплаты

Актуальные тарифы

Для пользователей из России доступны три плана:

🌱 Стартовый — бесплатно, без ограничений по времени

— бесплатно, без ограничений по времени 🪴 Базовый — 3 588 ₽ в год (375 ₽ в месяц)

— 3 588 ₽ в год (375 ₽ в месяц) 🌳 Премиум — 7 188 ₽ в год (750 ₽ в месяц)

Для пользователей из Беларуси:

🌱 Стартовый — бесплатно навсегда

— бесплатно навсегда 🪴 Базовый — 154,8 Br в год (15,50 Br в месяц)

— 154,8 Br в год (15,50 Br в месяц) 🌳 Премиум — 310,8 Br в год (32,50 Br в месяц)

Если затрудняетесь с выбором — напишите нам в чат на сайте в будние дни с 10:00 до 18:00 или на почту help@kvitly.com в любое удобное время. Сменить тариф можно в любой момент, просто выставив новый счёт на нужном плане.

Как оплатить подписку

Откройте панель управления 🌱kvitly, в левом меню выберите «Настройки» → «Оплата», укажите подходящий тарифный план — система автоматически сформирует счёт. Оплатить его можно любым удобным способом. Все тарифы доступны как в месячном, так и в годовом формате.

Способы оплаты

Банковской картой. После выставления счёта откроется защищённая форма платёжного сервиса — введите данные карты и нажмите «Оплатить». При оплате картой подписка активируется и продлевается автоматически.

Безналичный расчёт. При переводе на расчётный счёт обязательно укажите в примечании номер счёта и наименование услуги. После оплаты сообщите нам об этом в чат или отправьте фото квитанции на help@kvitly.com — менеджер подтвердит платёж и активирует подписку вручную.