Тарифные планы и способы оплаты

Актуальные тарифы
Для пользователей из России доступны три плана:
- 🌱 Стартовый — бесплатно, без ограничений по времени
- 🪴 Базовый — 3 588 ₽ в год (375 ₽ в месяц)
- 🌳 Премиум — 7 188 ₽ в год (750 ₽ в месяц)
Для пользователей из Беларуси:
- 🌱 Стартовый — бесплатно навсегда
- 🪴 Базовый — 154,8 Br в год (15,50 Br в месяц)
- 🌳 Премиум — 310,8 Br в год (32,50 Br в месяц)
Если затрудняетесь с выбором — напишите нам в чат на сайте в будние дни с 10:00 до 18:00 или на почту help@kvitly.com в любое удобное время. Сменить тариф можно в любой момент, просто выставив новый счёт на нужном плане.
Как оплатить подписку
Откройте панель управления 🌱kvitly, в левом меню выберите «Настройки» → «Оплата», укажите подходящий тарифный план — система автоматически сформирует счёт. Оплатить его можно любым удобным способом. Все тарифы доступны как в месячном, так и в годовом формате.
Способы оплаты
Банковской картой. После выставления счёта откроется защищённая форма платёжного сервиса — введите данные карты и нажмите «Оплатить». При оплате картой подписка активируется и продлевается автоматически.
Безналичный расчёт. При переводе на расчётный счёт обязательно укажите в примечании номер счёта и наименование услуги. После оплаты сообщите нам об этом в чат или отправьте фото квитанции на help@kvitly.com — менеджер подтвердит платёж и активирует подписку вручную.
