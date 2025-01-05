Telegram — оповещение о заказах с сайта

Многие люди не очень часто проверяют почту, поэтому мы рекомендуем дополнительно подключить оповещение о заказах в телеграм! Настройка займет всего несколько минут, к тому же это абсолютно бесплатно.Чтобы оповещения о заказах начали приходить в телеграм, вам нужно найти расширение «Телеграм» в настройках сайта, раздел «Интеграции», а затем в раздел «Уведомления о заказах».

Затем найдите нашего бота @MenavitaBot в телеграме и отправить ему сообщение /start

Дальше, нажмите на кнопку «Добавить новый чат».

В окне с настройками введите название для оповещений и вставьте идентификатор. После этого нажмите на кнопку «Включить».

Осталось настроить отправку оповещений на определенные действия пользователей. Чтобы это сделать перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Формы заказов». Откройте уже имеющуюся форму или создайте новую.

Выберите вкладку «Автоматизация» и отметьте галочкой нужные оповещения для этой формы заказа.

Теперь вы будете получать сообщения о заказах в телеграм!

Кстати, вы можете создать несколько чатов, чтобы отправлять оповещения разным людям.