База знаний 🌱kvitly
У меня есть промокод — как его активировать?
В kvitly есть несколько видов промокодов:
Промокод на скидку при оплате тарифного плана. Его можно активировать при выборе и перед оплатой тарифного плана
Код на прикрепление сайта. При помощи такого кода вы можете прикрепить ранее созданный сайт к другому аккаунту, чтобы редактировать его вместе с коллегами.
Код на дополнительное время размещения вашего сайта. При помощи него можно получить дополнительное время размещения сайта.
Чтобы активировать код, нажмите на иконку в правом верхнем углу панели управления и выберите «Купоны»
Введите в поле ваш купон и нажмите на кнопку «Проверить»
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