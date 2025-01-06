База знаний 🌱kvitly
Unisender — почтовая рассылка
Unisender — сервис эффективных автоматических массовых рассылок по e-mail и sms, удобная интеграция и простой интерфейс. Чтобы начать использовать Юнисендер в качестве инструмента для почтовой рассылки, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте unisender.com.
Перейдите в раздел Контакты, выберите Списки контактов
Нажмите на кнопку Создать список и введите его название
Теперь необходимо добавить расширение Uniseder к вашему сайту. Перейдите в панели управления kvitly в раздел Интеграции и найдите Unisender.
Затем нажмите на кнопку Добавить новый список.
В поле Название введите любое название списка, чтобы вам было удобно в них ориентироваться.
В поле Ключ API введите ключ, как его найти можно прочитать в инструкции
В поле Подтверждение выберите один из трех способов в выпадающем меню. Узнать чем они отличаются и выбрать нужный, вы можете ознакомившись с инструкцией
В поле метки добавьте метку, которая будет прикрепляться к пользователю. Как работают метки вы можете прочитать в статье
В поле Идентификатор списка введите ID списка, указанный в его настройках
Нажмите кнопку Добавить, а затем Обновить.
Также необходимо настроить Инструменты подписки и отписки, для этого в настройках списка пролистайте в самый низ страницы, слева найдите пункт Инструменты подписки и отписки
Заполните поля и нажмите сохранить. Здесь же, при помощи удобного редактора писем, вы можете настроить письмо, которое получит ваш клиент.
После обновления списка оповещений, необходимо перейти в раздел «Настройка форм», затем во вкладку «Автоматизация» и отметить в настройках где каждое из них будет использоваться.
Обратите внимание, что в форме заказа должно быть обязательное поле Электронная почта.
Теперь все электронные адреса из заказов, отправленных через данную форму, после подтверждения пользователем подписки, будут попадать в созданный вами список Unisender и вы сможете использовать их для рассылок.
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?