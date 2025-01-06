Unisender — почтовая рассылка

Unisender — сервис эффективных автоматических массовых рассылок по e-mail и sms, удобная интеграция и простой интерфейс. Чтобы начать использовать Юнисендер в качестве инструмента для почтовой рассылки, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте unisender.com.

Перейдите в раздел Контакты, выберите Списки контактов

Нажмите на кнопку Создать список и введите его название

Теперь необходимо добавить расширение Uniseder к вашему сайту. Перейдите в панели управления kvitly в раздел Интеграции и найдите Unisender.

Затем нажмите на кнопку Добавить новый список.

В поле Название введите любое название списка, чтобы вам было удобно в них ориентироваться.

В поле Ключ API введите ключ, как его найти можно прочитать в инструкции

В поле Подтверждение выберите один из трех способов в выпадающем меню. Узнать чем они отличаются и выбрать нужный, вы можете ознакомившись с инструкцией

В поле метки добавьте метку, которая будет прикрепляться к пользователю. Как работают метки вы можете прочитать в статье

В поле Идентификатор списка введите ID списка, указанный в его настройках

Нажмите кнопку Добавить, а затем Обновить.

Также необходимо настроить Инструменты подписки и отписки, для этого в настройках списка пролистайте в самый низ страницы, слева найдите пункт Инструменты подписки и отписки

Заполните поля и нажмите сохранить. Здесь же, при помощи удобного редактора писем, вы можете настроить письмо, которое получит ваш клиент.

После обновления списка оповещений, необходимо перейти в раздел «Настройка форм», затем во вкладку «Автоматизация» и отметить в настройках где каждое из них будет использоваться.

Обратите внимание, что в форме заказа должно быть обязательное поле Электронная почта.

Теперь все электронные адреса из заказов, отправленных через данную форму, после подтверждения пользователем подписки, будут попадать в созданный вами список Unisender и вы сможете использовать их для рассылок.