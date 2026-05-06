Выбор и настройка шрифтов на сайте
Чтобы перейти к типографике сайта, откройте меню редактора и нажмите кнопку «Настройки стилей»
Затем выберите раздел «Шрифты».
Здесь доступно несколько способов подобрать подходящее оформление текста:
- Готовые наборы — коллекция заранее составленных сочетаний шрифтов для заголовков и основного текста. Удобный вариант, если хочется быстро получить гармоничный результат.
- Ручной выбор — возможность самостоятельно скомбинировать шрифты из списка, подготовленного дизайнерами платформы.
- Google Fonts — подключение любого шрифта из обширной библиотеки Google, если стандартных вариантов недостаточно Google fonts.
Наборы шрифтов
Свои настройки
Для каждого выбранного шрифта дополнительно настраивается насыщенность — это позволяет точнее управлять визуальным весом текста и добиться нужного стилистического эффекта.
