Выбор и настройка шрифтов на сайте

Чтобы перейти к типографике сайта, откройте меню редактора и нажмите кнопку «Настройки стилей»

Затем выберите раздел «Шрифты».

Здесь доступно несколько способов подобрать подходящее оформление текста:

  • Готовые наборы — коллекция заранее составленных сочетаний шрифтов для заголовков и основного текста. Удобный вариант, если хочется быстро получить гармоничный результат.
  • Ручной выбор — возможность самостоятельно скомбинировать шрифты из списка, подготовленного дизайнерами платформы.
  • Google Fonts — подключение любого шрифта из обширной библиотеки Google, если стандартных вариантов недостаточно Google fonts.

Наборы шрифтов

Свои настройки

Для каждого выбранного шрифта дополнительно настраивается насыщенность — это позволяет точнее управлять визуальным весом текста и добиться нужного стилистического эффекта.

