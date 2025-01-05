Webhook. Интеграция с собственной системой

Часто, особенно в сложных системах, для полноценной интеграции требуется совершать определенные действия после получения заказа. Например, оповещать менеджеров или добавлять данные в какую-то собственную систему. Для таких целей обычно используется специальная технология оповещений — Webhook (англ. webhook), которая позволяет получать данные на свой собственный скрипт при каком-то событии на вашем сайте размещенном на kvitly.

Для того, чтобы добавить оповещение о заказе, вам в нужно добавить интеграцию «Webhook» в разделе «Интеграции».

Нажмите на кнопку «Добавить новое оповещение»

Далее появится окно, в котором необходимо указать адрес, на который будут приходить POST-запросы.

Указав адрес, нажимаете «Включить», и вуаля, всё готово.

После чего данные, полученные из формы на Вашем сайте, в дополнение ко всем остальным оповещениям, будут также отправляться на указанный адрес.

Вы можете создавать или менять формы с помощью конструктора в специальном разделе. Все данные из полей будут переданы на указанный адрес в формате JSON ( content-type: application/json;charset: utf-8 ). Формат данных:

{ "fields": [{ "label": "fieldLabel", "data": "fieldData", }] }

Данные, полученные из формы указанной выше, будут такими:

{ "fields": [{ "label": "Имя", "data": "Иван Иванов" }, { "label": "Электронная почта", "data": "ivanov@gmail.com" }] }

Вебхуки помогут добавить необходимую именно для Вас функциональность, отсутствующую в нашем сервисе. Хотя, возможно она уже есть, Вам осталось только посмотреть в разделе «Интеграции»