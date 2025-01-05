WEBPAY подключение платежей

Чтобы начать принимать онлайн-платежи, надо заключить договор с одной из платежных систем. Получать оплату с помощью банковских карт Visa, MasterCard, Белкарт и картами рассрочки поможет WEBPAY. Для заполнения заявки на подключение перейдите на официальный сайт WEBPAY и нажмите кнопку «Подключить WEBPAY». После этого с вами свяжется менеджер и подготовит весь пакет необходимых документов.

Также вам предоставят доступ в тестовую среду и подскажут какие данные потребуются для подключения расширения. Стоит отметить, что перед началом работы сайт надо проверить на соответствие требованиям платежных систем и банков-эквайеров.

После заключения договора на обслуживание вы можете настроить прием платежей по карточкам на вашем сайте. Для этого нужно перейти в раздел «Интеграции» и найти расширение «Карты от WEBPAY».

Нажмите кнопку «Включить», после того, как внесли все необходимые данные.

Для подключения оплаты по карте к вашему сайту, вам потребуются: «Идентификатор магазина» и «Секретный ключ». Идентификатор магазина находится в личном кабинете WEBPAY в разделе «Настройки» → «Компания». В этом же разделе создается «Секретный ключ» согласно руководству, размещенному на docs.webpay.by.

Поздравляем, расширение подключено к вашему сайту!

Чтобы настроить платежи перейдите в настройки сайта, в раздел «Формы заказов» и создайте новую форму. Обратите внимание, что в ней обязательным полем должно быть поле e-mail (электронная почта). Не забудьте выбрать параметр «Проверка» → «Электронная почта».

В созданной форме перейдите во вкладку «Оплата»и выделите способы оплаты, которыми можно будет оплатить заказ. Затем укажите стоимость услуги и валюту, нажмите на кнопку «Сохранить форму».

Когда вы опубликуете сайт с правками, в форме появится галочка с приглашением оплатить заказ онлайн. Если оставить ее активной, то после отправки заказа появится специальная платежная форма, в которой можно выбрать способ оплаты. Выбрав его, будет выставлен счет и появится инструкция по оплате банковской картой.

После нажатия на кнопку «Перейти к оплате» клиент будет перенаправлен на платежную страницу WEBPAY, для защищенного ввода данных банковской карты.

Теперь вы можете выполнять заказ, зная, что оплата уже произведена.

Дополнительные настройки

В личном кабинете на сайте WEBPAY можно брендировать платёжную страницу — разместить логотип, использовать фирменные цвета бренда, а также есть возможность изменить дополнительный текст и название кнопки «Оплатить». Чтобы воспользоваться этими дополнительными функциями, достаточно связаться с менеджерами компании WEBPAY.

Если клиент произведет оплату следуя инструкции, то заказ в панели управления будет помечен оплаченным. Благодаря этому, вы можете выполнять заказ зная, что оплата уже произведена!