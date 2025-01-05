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Яндекс.Почта для домена — корпоративный почтовый сервер
Яндекс.Почта для домена — корпоративный почтовый сервер
Чтобы добавить полноценную Яндекс.Почту к вашему сайту, вам нужно перейти на страницу «Почта для домена» и ввести адрес вашего сайта. Обратите внимание, что вы должны быть авторизированы под уже существующим аккаунтом в Яндексе и он не должен быть почтой для домена.
После этого откроется интерфейс для подтверждения домена, если вы еще не подтвердили права на домен, необходимо его подтвердить.
Затем скопируйте буквенно-числовой код параметра content. Он находится в кавычках.
Перейдите в панели управления kvitly в раздел Интеграции → Подтверждение прав и добавьте этот код в расширение Яндекс.Вебмастер подтверждение прав на сайт.
Затем вернитесь на страницу настройка Яндекс и нажмите кнопку Запустить проверку.
После подтверждения домена, перейдите в раздел оргструктура и добавьте нового пользователя и домен.
Теперь, чтобы почта заработала, необходимо перейти в панели управления kvitly в раздел Интеграции и в расширении Яндекс.Почта для домена почтовый сервер нажать кнопку Добавить и ввести любое число, например 111.
После добавления расширения, вы сможете добавить сколько угодно почтовых ящиков в панели управления Яндекс.Коннект.
Войти в свой ящик вы сможете по адресу mail.вашдомен.бай или введя полный адрес вашего ящика на главной странице Яндекс.Почты.
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