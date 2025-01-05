База знаний 🌱kvitly
Яндекс.Вебмастер — подтверждение прав на сайт
Перейдите на главную страницу сервиса Яндекс.Вебмастер и войдите в ваш аккаунт Яндекс.
На первом шаге введите адрес вашего сайта и нажмите кнопку «Добавить сайт».
На втором шаге выберите закладку «мета-тэг» и скопируйте код, его и следует ввести в настройках расширения или передать вашему менеджеру. После установки, вы сможете нажать кнопку «Проверить» и перейти к следующей закладке с информацией о вашем сайте.
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