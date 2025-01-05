ЮKassa прием платежей

Чтобы подключить онлайн-платежи на сайте, вам нужно перейти на официальный сайт ЮKassa Затем отправьте заявку на подключение, заполните данные договора и прикрепите копии документов, подпишите договор с ЮKassa, заполните техническую анкету, настройте прием платежей и протестируйте его. Если в процессе настройки у вас возникнут вопросы, изучите пожалуйста пошаговую инструкцию.

После заключения договора и настройки ЮKassa вы можете добавить прием платежей на вашем сайте. Для этого перейдите в настройки сайта, раздел «Интеграции» и введите в поиск «ЮKassa».

Заполните поля и нажмите на кнопку «Включить». Для этого необходимо знать Идентификатор магазина (указан в личном кабинете ЮKassa) и Секретный ключ (создается и активируется в личном кабинете ЮKassa). Чтобы быстрее найти нужные параметры, пишите в пользовательскую поддержку Яндекс. У каждого клиента есть персональный менеджер, его контакты расположены в блоке «Срочная помощь»

Поздравляем, установка расширения закончена!

Далее необходимо настроить прием платежей. Для этого перейдите в редактор форм и создайте новую форму. В ней добавьте обязательное поле с электронной почтой.

В этой же форме перейдите в раздел «Настройки», который находится в правой верхней части экрана. Выберите способ оплаты, напишите цену и укажите валюту (она должна совпадать с настройками ЮKassa). Нажмите на кнопку «Готово» и «Сохранить» изменения в форме.

После этого выберите форму в настройках кнопки с товаром или услугой и опубликуйте сайт. После публикации, в форме появится галочка с приглашением оплатить заказ онлайн.

При активной галочке, после заполнения всех полей, появится специальная платежная форма в которой можно произвести оплату.

После выбора способа оплаты будет выставлен счет и появится инструкция по оплате.

После того как клиент нажмет на кнопку «Перейти к оплате», он будет перенаправлен на платёжную страницу. Там можно выбрать оплату по карте и через ЮMoney. Оплата по карте производится на защищенной странице после ввода номера карты, срока действия и СVV-кода. Если клиент будет следовать инструкции, то заказ в панели управления будет помечен оплаченным. Проверить статус заказа можно в настройках сайта, раздел «Заказы», пункт «Принятые».

Вот и все! Настройка платежей завершена, а вы всегда будете знать, когда заказ был оплачен.