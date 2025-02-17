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Zapier: настройка отправки событий с вашего сайта через вебхук-адрес
Zapier — это онлайн-платформа, которая позволяет автоматизировать рутинные бизнес-процессы без необходимости программирования. Основной принцип работы прост: платформа отслеживает определенные события в одном из подключенных сервисов, а затем автоматически выполняет заданное действие в другом (или даже в том же) сервисе.
Например можно настроить отправку событий с вашего сайта в Zapier через вебхук-адрес, и уже там указать, что должно происходить после получения данных о событии. Автоматизированные процессы в Zapier называются запами (zaps).
Чтобы настроить интеграцию, достаточно подключить нужные сервисы и задать сценарий взаимодействия. Это занимает всего несколько минут, а интуитивный интерфейс платформы помогает на каждом этапе настройки.
Zapier дает возможность создавать сколько угодно автоматизаций, что помогает сократить время на рутинные задачи и повысить эффективность работы.
Чтобы настроить интеграцию, нужно лишь указать адрес для отправки данных о заказе и выбрать в какое приложение и в каком формате Запиер его передаст.
Зарегистрируйте аккаунт в Zapier и нажмите на кнопку Create Zap
Создайте уведомление в системе Zapier и получите URL-адрес.
Затем укажите адрес для отправки данных о заказе в 🌱kvitly.
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