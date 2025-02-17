Zapier — это онлайн-платформа, которая позволяет автоматизировать рутинные бизнес-процессы без необходимости программирования. Основной принцип работы прост: платформа отслеживает определенные события в одном из подключенных сервисов, а затем автоматически выполняет заданное действие в другом (или даже в том же) сервисе.

Например можно настроить отправку событий с вашего сайта в Zapier через вебхук-адрес, и уже там указать, что должно происходить после получения данных о событии. Автоматизированные процессы в Zapier называются запами (zaps).

Чтобы настроить интеграцию, достаточно подключить нужные сервисы и задать сценарий взаимодействия. Это занимает всего несколько минут, а интуитивный интерфейс платформы помогает на каждом этапе настройки.

Zapier дает возможность создавать сколько угодно автоматизаций, что помогает сократить время на рутинные задачи и повысить эффективность работы.

Чтобы настроить интеграцию, нужно лишь указать адрес для отправки данных о заказе и выбрать в какое приложение и в каком формате Запиер его передаст.

Зарегистрируйте аккаунт в Zapier и нажмите на кнопку Create Zap

Создайте уведомление в системе Zapier и получите URL-адрес.

Затем укажите адрес для отправки данных о заказе в 🌱kvitly.