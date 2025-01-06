База знаний 🌱kvitly
ЗапросБай онлайн-запись
Zapros.by — это система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет клиенту в любое время суток самостоятельно записаться через Интернет на предлагаемые вашей компанией услуги.
Чтобы настроить онлайн-запись, перейдите на официальный сайт сервиса https://zapros.by/ и зарегистрируйтесь.
В личном кабинете заполните ваш профиль, календарь и услуги.
После того, как все настройки выполнены, можно добавить виджет на сайт.
Перейдите в раздел «Расширения» в kvitly, найдите ЗапросБай онлайн-запись.
Нажмите кнопку Добавить. В поле необходимо ввести код виджета, его вы можете найти в личном кабинете на сайте zapros.by во вкладке «Виджет».
В окне с кодом найдите строчку ["providerId", "13964"], и скопируйте числовой код, а затем вставьте его в поле в kvitly.
Поздравляем! Теперь вы можете записывать ваших посетителей онлайн.
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?