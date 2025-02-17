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Zoho: настройка корпоративной почты
Чтобы настроить корпоративную почту при помощи сервиса Zoho, перейдите по ссылке
Введите временный код, который пришел вам в СМС
Выберите подходящий тарифный план, для начала можно выбрать бесплатный пробный период
Укажите ваш домен и название организации
После добавления домена, скопируйте полученный код
Вернитесь в панель управления 🌱kvitly и добавьте код в поле Идентификатор
Нажмите на кнопку Включить и опубликуйте сайт
Вернитесь в Zoho и проверьте ваш домен.
После подтверждения можно будет добавить новых пользователей и управлять почтовыми адресами.
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