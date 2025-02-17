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Zoho: настройка корпоративной почты

Чтобы настроить корпоративную почту при помощи сервиса Zoho, перейдите по ссылке

Введите временный код, который пришел вам в СМС

Выберите подходящий тарифный план, для начала можно выбрать бесплатный пробный период

Укажите ваш домен и название организации

После добавления домена, скопируйте полученный код

Вернитесь в панель управления 🌱kvitly и добавьте код в поле Идентификатор

Нажмите на кнопку Включить и опубликуйте сайт

Вернитесь в Zoho и проверьте ваш домен.

После подтверждения можно будет добавить новых пользователей и управлять почтовыми адресами.

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