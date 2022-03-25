Больше клиентов для авто-бизнесас умным ИИ-ассистентом
Создавайте, продвигайте и управляйте своим бизнесом с удобными инструментами для запуска и продвижения, адаптированными для автомоек, автосервисов и автошкол.
Как поможет 🌱kvitly?
Мы помогаем бизнесам в автомобильной индустрии быстро запускаться онлайн. Наш ИИ-Ассистент автоматизирует маркетинг и продвижение, чтобы вы могли сосредоточиться на главном – высококачественном сервисе.
Сайт за несколько минут
- Наш ИИ-Ассистент создаст для вас профессиональный сайт или выберите готовый шаблон, который подойдут именно для вашего бизнеса.
Тексты для вас
- Добавьте информацию о ваших услугах, фотографии и контактные данные. ИИ поможет с текстами для сайта и рекомендациями по контенту.
Запуск и привлечение клиентов
- Опубликуйте сайт и начните получать заказы уже сегодня. ИИ-Ассистент продолжит поддерживать ваш маркетинг и продвижение.
Ваш бизнес – автомойка?
Сконцентрируйтесь на качественном обслуживании клиентов: скорость, результат, современное оборудование и экологичные средства – всё, чтобы показать вашу заботу о клиентах и мире вокруг вас. А 🌱kvitly будет с вами на этом пути!
- Создание сайта.
- Наш ИИ-ассистент поможет создать сайт, чтобы рассказать о преимуществах вашего сервиса. Сайт легко редактировать и обновлять.
- Подключение онлайн-записи.
- Удобная система отслеживания заявок улучшит организацию и поможет сократить ненужные телефонные разговоры и потери клиентов.
- Продвижение.
- Продвигайтесь в поисковых системах и запускайте маркетинговые кампании в соцсетях с помощью текстов, которые для вас напишет искусственный интеллект.
Развиваете станцию техобслуживания?
Покажите клиентам, что вам можно доверять: опишите ваши услуги, отзывы клиентов и прозрачные цены. Сделайте запись к вам легкой и приятной. Предлагайте программы лояльности и скидки, чтобы удержать клиентов.
- Онлайн-запись.
- Ваши клиенты смогут легко сориентироваться на простом сайте, оценят ваш сервис и запишутся на обслуживание.
- Простое управление заявками.
- Удобная CRM-система поможет сохранить все важные данные о клиентах и их заказах. Вы сможете легко выгружать данные для рассылок или автоматизировать часть процессов.
- Маркетинговые кампании.
- Наш ИИ-ассистент всегда поможет с идеями и текстами для соцсетей, партнерств или рекламных акций.
Автошкола и уроки вождения
Делайте обучение комфортным и современным: удобный сайт, простая запись, размещение отзывов для повышения доверия к вашим услугам. Все это возможно с 🌱kvitly.
- Хранение учебных материалов.
- Создавайте страницы с материалами курса и делитесь ими с учениками. Пусть всё всегда будет под рукой!
- Управление заявками.
- Пусть вашим клиентам будет удобно записаться и попасть к вам на обучение, а вы сможете легко следить за всеми клиентами, выставлять счета для онлайн оплаты и никого не упустить.
- Продвижение и доверие.
- Размещайте отзывы о ваших услугах для повышения доверия, а ИИ-ассистент всегда поможет с контентом для продвижения.
Почему бизнесы выбирают 🌱kvitly
Быстрый запуск
- Создайте сайт за несколько минут с помощью искусственного интеллекта.
Легкий маркетинг
- Наш ИИ-ассистент легко поможет с подготовкой идей и текстов для продвижения.
Отзывчивая поддержка
- Мы на связи в чате и по почте и всегда готовы ответить на любые вопросы.
Всё в одном
- Сайт, CRM, платежи, письма, продвижение – один инструмент для всех задач.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!
Частые вопросы
Что-то все еще осталось неотвеченным? Пишите нам, и мы уверены, всё прояснится.
- Сколько времени занимает создание сайта?
- Создание сайта занимает всего несколько минут благодаря нашему ИИ-ассистенту и готовым шаблонам для сайтов из автомобильной индустрии: мойки, автосервисы и СТО, автошколы.
- Могу ли я интегрировать онлайн-запись?
- Да, наша платформа поддерживает подключение сервисов онлайн-записи, а также можно управлять карточками клиентов и заявками прямо в панели управления.
- Подходит ли 🌱kvitly для моего типа бизнеса?
- У нас есть все для того, чтобы вы могли рассказать о вашей мойке, автосервисе или автошколе в интернете, привлечь новых клиентов, контролировать заявки, встречи и оплаты, принимать платежи онлайн.
- Что делает ваш ИИ-ассистент?
- Наш ИИ-ассистент помогает с созданием контента для сайта, SEO, анализом данных, персонализацией кампаний и email-маркетингом.