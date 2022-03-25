Сила ИИ для роста вашегобизнеса в бьюти-индустрии

Оказываете услуги, что-то продаете или обучаете в сфере бьюти? Запускайтесь онлайн с удобными инструментами для запуска и продвижения вашего дела.

Как поможет 🌱kvitly?

С нами можно легко и быстро запускаться онлайн. ИИ-ассистент поможет с продвижением, чтобы вы сосредоточились на главном – хорошем сервисе.

Сайт за несколько минут

Создайте сайт с помощью искусственного интеллекта или выберите готовый шаблон, который подойдет именно вам.

Тексты для вас

Добавьте информацию о ваших услугах, фото и контакты, а ИИ поможет с текстами для сайта и рекомендациями по контенту.

Запуск и привлечение клиентов

Запустите сайт и начните получать заказы уже сегодня. ИИ-ассистент продолжит поддерживать ваш маркетинг и продвижение.

Сайт о ваших услугах

Что бы вы ни делали в бьюти-сфере: будь то маникюр, брови или ресницы, визаж, тату, салон красоты или что-то другое – расскажите об этом с помощью элегантного сайта.

Создание сайта в визуальном редакторе.
Сайт можно создать с помощью ИИ или из шаблона и его очень просто обновлять.
Подключение онлайн-записи.
Удобная система отслеживания заявок поможет организовать работу с клиентами.
Продвижение.
Продвигайтесь в поисковых системах и запускайте маркетинговые кампании в соцсетях с помощью текстов, которые для вас напишет искусственный интеллект.

Обучаете бьюти мастеров?

Покажите, что вам можно доверять: опишите курсы и мастер-классы, добавьте отзывы и цены. Сделайте запись к вам легкой и приятной.

Онлайн-запись.
Ваши клиенты легко сориентируются на простом сайте, оценят вас и запишутся на обучение.
Простое управление заявками.
Удобная CRM-система сохранит всё о клиентах и их заказах. Выгружайте данные для рассылок и автоматизируйте процессы.
Продвижение.
Публикуйте отзывы о курсах для повышения доверия, а ИИ-ассистент поможет с контентом для продвижения.

Магазин бьюти-товаров

Продаете другим мастерам или напрямую покупателям? Все очень просто с интернет-магазином на 🌱kvitly.

Удобный каталог для ваших товаров.
Легко управлять вашим асортиментом, чтобы на сайте всегда были актуальные данные о наличии.
Управление заказами.
В вашем магазине легко покупать, платить онлайн и оформлять доставку. Не упустите ни одного клиента.
Продвижение.
Продвигайтесь в поисковых системах и запускайте маркетинговые кампании с помощью текстов, которые для вас напишет искусственный интеллект.

Почему бизнесы выбирают 🌱kvitly

Быстрый запуск

Создайте сайт или магазин за несколько минут с помощью ИИ и галереи шаблонов.

Легкий маркетинг

Наш ИИ-ассистент легко поможет с подготовкой идей и текстов для продвижения.

Отзывчивая поддержка

Мы на связи в чате и по почте и всегда готовы ответить на любые вопросы.

Всё в одном

Сайт, CRM, платежи, письма, продвижение – один инструмент для всех задач.

Готовы начать?

Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!

Начать пробный периодОнлайн-консультация

Частые вопросы

Что-то все еще осталось неотвеченным? Пишите нам, и мы уверены, всё прояснится.

Сколько времени занимает создание сайта?
Создание сайта занимает всего несколько минут благодаря нашему ИИ-ассистенту и готовым шаблонам для сайтов бьюти-индустрии: сайты с описаниями услуг бьюти-мастеров, интернет-магазины или бьюти-курсы.
Могу ли я интегрировать онлайн-запись?
Да, наша платформа поддерживает подключение сервисов онлайн-записи, а также можно управлять карточками клиентов и заявками прямо в панели управления.
Подходит ли 🌱kvitly для моего типа бизнеса?
У нас есть все для того, чтобы вы могли рассказать о вашем бьюти-бизнесе, привлечь новых клиентов, контролировать заявки, встречи и оплаты и принимать платежи онлайн.
Что делает ваш ИИ-ассистент?
Наш ИИ-ассистент помогает с созданием контента для сайта, SEO, анализом данных, персонализацией кампаний и email-маркетингом.