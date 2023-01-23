Мы — 🌱kvitly

Привет! Я — Егор Курьянович, основатель 🌱kvitly. Я хочу рассказать вам о том, что стоит за нашим продуктом и почему мы делаем его именно таким: функциональным, гибким и душевным.

Всё началось в далеком 2014 году, когда конструкторов сайтов еще не было, а у меня за плечами был опыт разных крупных веб-проектов. Нащупать нишу было не сложно: я много работал с сайтами и в какой-то момент понял, что технически каждый сайт состоит из более-менее похожих блоков, а смысл ему придает содержание.

Так появилась мысль создать конструктор, чтобы каждый мог легко самостоятельно собрать сайт и рассказать о себе так, как хочет. И мы это сделали!