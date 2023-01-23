О нас
Мы — 🌱kvitly
Мы растем вместе с прекрасными историями бизнесов, которые развиваются на нашей платформе.
Мы строим платформу, которая помогает малому бизнесу цвести. Мы берем на себя всю рутину и автоматизацию, чтобы предприниматели могли заниматься своим делом, а не настраивать неочевидные вещи.
Наша история
Привет! Я — Егор Курьянович, основатель 🌱kvitly. Я хочу рассказать вам о том, что стоит за нашим продуктом и почему мы делаем его именно таким: функциональным, гибким и душевным.
Всё началось в далеком 2014 году, когда конструкторов сайтов еще не было, а у меня за плечами был опыт разных крупных веб-проектов. Нащупать нишу было не сложно: я много работал с сайтами и в какой-то момент понял, что технически каждый сайт состоит из более-менее похожих блоков, а смысл ему придает содержание.
Так появилась мысль создать конструктор, чтобы каждый мог легко самостоятельно собрать сайт и рассказать о себе так, как хочет. И мы это сделали!
- Основан
- 2014
- Команда
- 4 человека
- Клиенты
- 400+
- Регионы
- 3 страны
Зачем мы это делаем?
Мы верим, что с нами можно экономить время и делать сложные вещи легко. Для этого мы построили сервис, где в одном месте предприниматели могут создавать сайты для своего дела и автоматизировать бизнес-процессы.
Мы запустили сервис в открытый доступ 9 июня 2015 года. Тогда он назывался Старонка («страница» по-беларусски, ведь мы из прекрасного Минска) и был просто конструктором сайтов. Подробнее о наших приключениях каждый год можно почитать в нашем блоге (год один, два, три, пять). Приключений было много: удачные и не очень рекламные кампании, изменения в команде, интересные истории клиентов. Нам есть, о чем рассказать!
Со временем мы поняли, что сайт это не цель, а один из инструментов в развитии бизнеса, и стали выстраивать настоящую экосистему вокруг конструктора: добавление товаров, работа с заказами, интеграция писем, платежи, внутренняя CRM-система. Оказалось, что мы переросли Старонку, ведь теперь это намного больше, чем просто сайт. Так появился 🌱kvitly (от беларусского «квітнець» — цвести).
Сейчас мы сами малый бизнес, и поэтому хорошо понимаем, с чем каждый день сталкиваются предприниматели. Мы растем вместе с нашими смелыми, свободными и увлеченными клиентами. Мы слышим предпринимателей и развиваем продукт откликаясь на больные места в их повседневной работе. Именно поэтому 🌱kvitly стал именно таким: гибким, отзывчивым и простым в использовании.
Наша команда
Мы открытые, любопытные и всегда готовы помогать.
Наталия Усова
Менеджер продукта
Ангелина Нехай
Поддержка пользователей
Инна Руденкова
Маркетинг и продвижение
Егор Курьянович
Основатель
Поддержка
Мы на связи в чате и по почте и готовы помочь с любыми вопросами.
help@kvitly.com
Будние дни с 10 до 18 часов
Мониторинг сервиса — круглосуточно!
Обратная связь
Хотите присоединиться к нам или что-то предложить? Мы всегда рады!
hello@kvitly.com
Будние дни с 10 до 18 часов
Мы открыты новым знакомствам!
Реквизиты
На случай, если они вам понадобятся.
ЗАО «МТБанк», BIC-код: MTBKBY22,
IBAN-счет: BY62 MTBK 3012 0001 0933 0011 8168УНП 193667947, ООО «Квитли»
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