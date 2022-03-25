Искусственный интеллект
Ваш помощник в запуске бизнеса
Мы встроили ИИ в самое сердце нашего сервиса, чтобы сделать запуск сайтов и целых бизнесов быстрым, легким и увлекательным.
Пишет текст
- Пару слов о вашем деле будет достаточно, чтобы ИИ начал генерировать подходящие тексты для разных разделов сайта.
Подбирает картинки
- Наш ИИ знает, что должно получиться в итоге, и сможет подобрать картинки, отлично подходящие вашему сайту.
Делает и переделывает
- Наш ИИ поможет создать идеальный сайт для вашего дела. А если получилось что-то не то, всегда можно всё перегенерировать!
Доступно для всех продуктов 🌱kvitly
Простое подключение в пару кликов. Уже встроено в сайты любого типа.
Веб-сайты
Многостраничные сайты для любого бизнеса, чтобы рассказать о себе всему миру.
Лендинги
Одностраничные сайты для активных продаж и продвижения, заточенные для высокой конверсии в покупку.
Интернет-магазины
Полноценные магазины с каталогом, корзиной, карточками товаров и управлением заказами.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!