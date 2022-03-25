Продавайте в своеминтернет-магазине

С нами можно собрать магазин в простом конструкторе, управлять каталогом, привлекать клиентов и принимать оплату — словом, продавать в интернете легко и с удовольствием.

Все для магазина в одном месте

Понятная навигация, информация о товарах, корзина, онлайн-оплата — простое управление магазином для вас и приятный опыт покупки для ваших клиентов.

Каталог — душа вашего магазина

Легко добавляйте товары с изображениями, редактируйте их, распределяйте по категориям, добавляйте описания и управляйте способами доставки. У каждого товара будет своя страница, где ваши покупатели узнают все, что их интересует.

Варианты товаров
Размеры, цвета, вес — вы можете добавлять разные модификации одного товара.
Импорт и экспорт
Удобный способ для массового управления всеми параметрами всех товаров.

Непонятно, с чего начать?
Пусть начнёт ИИ!

Расскажите 🌱kvitly, чем вы занимаетесь, и искусственный интеллект подготовит для вас первую версию сайта. А дальше — всё, что вы захотите!

Попробовать бесплатноПодробнее об ИИ

Пишет текст

Пару слов о вашем деле будет достаточно, чтобы ИИ начал генерировать подходящие тексты для разных разделов сайта.

Подбирает картинки

Наш ИИ знает, что должно получиться в итоге, и сможет подобрать картинки, отлично подходящие вашему сайту.

Делает и переделывает

Наш ИИ поможет создать идеальный сайт для вашего дела. А если получилось что-то не то, всегда можно всё перегенерировать!

Удобное отслеживание заказов

Все заказы собираются в одном месте, и вы сможете всегда держать руку на пульсе своего бизнеса: получайте уведомления, следите за статусами, делайте дополнительные заметки. Не упускайте ни одного клиента!

Прием онлайн-платежей в 2 клика

Подключите прием платежей онлайн с любым интегрированным с 🌱kvitly платежным сервисом и дайте вашим клиентам возможность оплачивать заказ сразу в момент создания. Максимальное удобство для вас и ваших покупателей.

Инструменты для продвижения и продаж

Вас найдут в интернете, у вас купят, к вам вернутся. Всё, что надо для продвижения сайта и привлечения покупателей.

Ремаркетинг

Подключайте системы ретаргетинга и ремаркетинга и возвращайте ваших потенциальных клиентов.

Аналитика магазина

Пользуйтесь встроенной статистикой или легко подключайте аналитику от Google или Яндекс.

Промокоды и скидки

Проводите акции, настраивайте скидки и промокоды, и посетители вашего магазина не устоят!

SEO-оптимизация

Простые настройки, чтобы всегда быть на первых страницах в выдаче поисковых систем.

Маркетплейсы

Выгружайте товары в Яндекс.Маркет и Google Merchant и найти вас будет еще легче.

Лейблы товаров

Помечайте товары в каталоге метками — привлекайте внимание посетителей.

Базовые возможности

Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly 🌱kvitly

Хостинг

Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.

Мобильные интерфейсы

Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.

Свой домен

Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.

Поддержка

Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.

Постоянное улучшение

Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.

Приятный опыт ваших клиентов

Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.

Готовы начать?

Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!

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