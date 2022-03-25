Онлайн-консультация

Запись на демо 🌱kvitly

Давайте проведем получасовой видео-звонок, и мы покажем возможности сервиса, ответим на вопросы, и вместе с вами оценим, подходит ли это вашим задачам. Выбирайте подходящие дату и время в форме ниже.

О чем поговорим?

Тут только ключевые темы, но обсудим всё, что вас интересует.

Как создать сайт

Расскажем про визуальный редактор и покажем, как сделать все без дизайнера и программиста.

Об интернет-магазинах

Как добавлять товары с вариациями и без, настройки способов доставки, категорий, брендов и выгрузки на маркетплейсы.

О пользе CRM

Обсудим работу с заказами и контактами внутри 🌱kvitly и как подстроить систему под ваш рабочий процесс.

Как принимать платежи

Пройдемся по доступным платежным сервисам, подберем подходящий вашему делу и попробуем настроить в тестовом режиме.

Об интеграциях

Вам доступно 100+ интеграций с другими интернет-сервисами и можно настроить самые разные автоматизации. Вместе определим, что упростит вашу бизнес-рутину.

Ответы на вопросы

Сомневаетесь? Спрашивайте! С нами растут уже сотни бизнесов, и вместе мы сможем наладить работу вашего дела.

Готовы начать?

Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!

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