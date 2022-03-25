Для старта и роста вашего бизнеса

Подключайте платежные системы, и ваши покупатели смогут оплачивать покупки онлайн легко и безопасно. Выставление счетов и получение оплаты стало совсем простым!

Никакой комиссии Мы не берем комиссию с платежей ваших клиентов и никогда не будем это делать.