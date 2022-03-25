Прием платежейонлайн
Готовые интеграции с банками и платежными сервисами. Подключить онлайн оплату к сайту никогда не было так просто.
Онлайн оплаты проще, чем кажется
Получайте платежи через самые лучшие платежные сервисы. Это безопасно, легально и уже интегрировано в прием заказов через сайты на 🌱kvitly.
Простое управление
Добавить платежный сервис на любой сайт, сделанный на 🌱kvitly, совсем не сложно: найдите в наших расширениях выбранный сервис, введите нужные параметры, — готово!
- Легкое подключение
- Найдите в интеграциях вашу платежную систему, введите нужные ключи — готово!
- Выставление счетов
- Генерировать ссылки оплаты для клиентов можно прямо из заказа.
- Уведомления об оплате
- Получайте оповещения о платежах, самым удобным способом: на почту, по SMS или в мессенджеры.
Надежность и безопасность
Деньги — это важно, поэтому вся работа с платежами в 🌱kvitly максимально прозрачна.
- Без комиссий
- В отличие от некоторых других платформ, мы не берем проценты от ваших платежей. Все деньги приходят на ваш счет напрямую.
- Это безопасно
- Мы направляем ваших клиентов на защищенные страницы платежных сервисов через безопасное соединение. Вы можете быть спокойны.
Доступно для всех продуктов 🌱kvitly
Простое подключение в пару кликов. Уже встроено в сайты любого типа.
Веб-сайты
Многостраничные сайты для любого бизнеса, чтобы рассказать о себе всему миру.
Лендинги
Одностраничные сайты для активных продаж и продвижения, заточенные для высокой конверсии в покупку.
Интернет-магазины
Полноценные магазины с каталогом, корзиной, карточками товаров и управлением заказами.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!