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О 🌱kvitly
- Все, что нужно знать о нашем сервисе, возможностях и перспективах развития вашего бизнеса.
Ваш аккаунт
- Все, о настройках вашего аккаунта: как заполнить реквизиты, как сменить пароль и многое другое.
Тарифы, бонусы и оплата
- Все, о тарифах, бонусах и оплате: как выбрать подходящий тариф, использовать бонусы, оплатить подписку, настроить автоплатежи и многое другое.
Сайты и страницы
- Узнайте как настроить сайт и страницы. Все, от редактирования текста до настроек SEO.
Настройка интернет-магазина
- Все, о настройке вашего интернет-магазина: как добавить товары, настроить каталоги, выбрать способы доставки и оплаты, создать акционные предложения и многое другое.
Интеграции
- Все, о подключении и использовании интеграций: как подключить аналитику, добавить платежные системы, установить онлайн-чат и многое другое.
Настройка контента и блоков
- Все, о настройке контента и блоков: как редактировать тексты, добавлять изображения, как добавлять, удалять, копировать и перемещать блоки, изменять структуру страниц и многое другое.
Настройка мобильной версии сайта
- Все, о настройке мобильной версии сайта: как адаптировать блоки, оптимизировать отображение контента, настроить меню и элементы для удобного просмотра на смартфонах и многое другое.
Соцсети, фавикон и брендинг
- Настраивайте ваш сайт, чтобы он стал более заметным и привлекательным. Изображения для социальных сетей и фавиконка будут в этом способствовать.
Домен и сертификат
- Узнайте как выбрать, подключить к сайту и настроить домен, а также как подключить ssl-сертификат.
Настройки SEO
- Все, о настройке SEO: как прописать метатеги, настроить URL-адреса, улучшить индексацию сайта, подключить аналитику и многое другое.