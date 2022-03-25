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План для каждого бизнеса
Выбирайте то, что подходит именно вашим задачам, и запускайте свой проект легко и быстро.
🌱 Стартовый
Для создания сайтов-визиток, лендингов и промо-страниц. Можно добавить свой адрес. Для легкого старта.
Включено
- Одна страница и до 50 товаров
- Прием заказов
- Свой адрес
- Базовые интеграции
🪴 Базовый
Для сайтов и небольших интернет-магазинов. Платежи, управление заказами и маркетинг для развития и продвижения.
Включено
- До 100 страниц и 500 товаров
- Управление заказами
- Свой адрес
- Больше интеграций
- Расширенное управление магазином
- SSL-сертификат
🌳 Премиум
Для сайтов и магазинов, которым нужны уникальные возможности. Свой код, сложные автоматизации и никаких ограничений.
Включено
- До 1000 страниц и до 1000 товаров
- Выгрузка заказов
- Свой адрес
- Все доступные интеграции
- Экспорт товаров на маркетплейсы
- SSL-сертификат
- Продвинутые возможности для маркетинга
- Отключение брендинга 🌱kvitly
Feature comparison
Стартовый
Для создания сайтов-визиток, лендингов и промо-страниц. Можно добавить свой адрес. Для легкого старта.
Сайты и лендинги
- Помощь искусственного интеллекта
- Yes
- Визуальный дизайн-редактор
- Yes
- Бесплатные картинки и иконки
- Yes
- Коллекция шрифтов
- Yes
- Страницы или лендинги
- 1 страница
- Собственный домен
- Yes
- Перенаправления
- No
- Ограничения доступа
- No
- SSL-сертификат
- No
- Отключение брендинга 🌱kvitly
- No
- Управление DNS-записями
- No
- Вставка своего кода
- No
Магазин
- Каталог товаров
- До 50 товаров
- Импорт и экспорт товаров
- Yes
- Настройка способов доставки
- Yes
- Свои лейблы товаров
- Yes
- Отдельные страницы товаров
- No
- Товары с вариантами
- No
- Учет количества товаров
- No
- Выгрузки товаров в маркетплейсы
- No
CRM-система
- Конструктор форм
- Yes
- Уведомления о заказах
- Yes
- Управление заказами
- Yes
- Свои статусы и теги
- Yes
- Письма клиентам
- No
- Управление контактами
- No
- Выставление счетов
- No
- Экспорт заказов в сторонние системы
- No
Прием платежей
- Оплата при получении
- Yes
- Заказ на любую сумму
- Yes
- Письмо клиенту после оплаты
- No
- Выставление счетов клиентам
- No
- Прием онлайн-платежей
- No
Возможности маркетинга
- Встроенная аналитика посещений
- Yes
- Счетчики посещений
- Yes
- Системы ретаргетинга
- No
- Продвинутые маркетинговые сервисы
- No
Интеграции
- Онлайн-консультанты
- Yes
- Виджеты социальных сетей
- Yes
- Виджеты обратного звонка
- Yes
- Виджеты онлайн-записи
- Yes
- Сервисы почтовых рассылок
- No
- Корпоративная почта
- No
Базовый
Для сайтов и небольших интернет-магазинов. Платежи, управление заказами и маркетинг для развития и продвижения.
Сайты и лендинги
- Помощь искусственного интеллекта
- Yes
- Визуальный дизайн-редактор
- Yes
- Бесплатные картинки и иконки
- Yes
- Коллекция шрифтов
- Yes
- Страницы или лендинги
- До 100 страниц
- Собственный домен
- Yes
- Перенаправления
- Yes
- Ограничения доступа
- Yes
- SSL-сертификат
- Yes
- Отключение брендинга 🌱kvitly
- No
- Управление DNS-записями
- No
- Вставка своего кода
- No
Магазин
- Каталог товаров
- До 500 товаров
- Импорт и экспорт товаров
- Yes
- Настройка способов доставки
- Yes
- Свои лейблы товаров
- Yes
- Отдельные страницы товаров
- Yes
- Товары с вариантами
- No
- Учет количества товаров
- No
- Выгрузки товаров в маркетплейсы
- No
CRM-система
- Конструктор форм
- Yes
- Уведомления о заказах
- Yes
- Управление заказами
- Yes
- Свои статусы и теги
- Yes
- Письма клиентам
- Yes
- Управление контактами
- Yes
- Выставление счетов
- Yes
- Экспорт заказов в сторонние системы
- No
Прием платежей
- Оплата при получении
- Yes
- Заказ на любую сумму
- Yes
- Письмо клиенту после оплаты
- Yes
- Выставление счетов клиентам
- Yes
- Прием онлайн-платежей
- Yes
Возможности маркетинга
- Встроенная аналитика посещений
- Yes
- Счетчики посещений
- Yes
- Системы ретаргетинга
- Yes
- Продвинутые маркетинговые сервисы
- No
Интеграции
- Онлайн-консультанты
- Yes
- Виджеты социальных сетей
- Yes
- Виджеты обратного звонка
- Yes
- Виджеты онлайн-записи
- Yes
- Сервисы почтовых рассылок
- Yes
- Корпоративная почта
- Yes
Премиум
Для сайтов и магазинов, которым нужны уникальные возможности. Свой код, сложные автоматизации и никаких ограничений.
Сайты и лендинги
- Помощь искусственного интеллекта
- Yes
- Визуальный дизайн-редактор
- Yes
- Бесплатные картинки и иконки
- Yes
- Коллекция шрифтов
- Yes
- Страницы или лендинги
- До 1000 страниц
- Собственный домен
- Yes
- Перенаправления
- Yes
- Ограничения доступа
- Yes
- SSL-сертификат
- Yes
- Отключение брендинга 🌱kvitly
- Yes
- Управление DNS-записями
- Yes
- Вставка своего кода
- Yes
Магазин
- Каталог товаров
- До 1000 товаров
- Импорт и экспорт товаров
- Yes
- Настройка способов доставки
- Yes
- Свои лейблы товаров
- Yes
- Отдельные страницы товаров
- Yes
- Товары с вариантами
- Yes
- Учет количества товаров
- Yes
- Выгрузки товаров в маркетплейсы
- Yes
CRM-система
- Конструктор форм
- Yes
- Уведомления о заказах
- Yes
- Управление заказами
- Yes
- Свои статусы и теги
- Yes
- Письма клиентам
- Yes
- Управление контактами
- Yes
- Выставление счетов
- Yes
- Экспорт заказов в сторонние системы
- Yes
Прием платежей
- Оплата при получении
- Yes
- Заказ на любую сумму
- Yes
- Письмо клиенту после оплаты
- Yes
- Выставление счетов клиентам
- Yes
- Прием онлайн-платежей
- Yes
Возможности маркетинга
- Встроенная аналитика посещений
- Yes
- Счетчики посещений
- Yes
- Системы ретаргетинга
- Yes
- Продвинутые маркетинговые сервисы
- Yes
Интеграции
- Онлайн-консультанты
- Yes
- Виджеты социальных сетей
- Yes
- Виджеты обратного звонка
- Yes
- Виджеты онлайн-записи
- Yes
- Сервисы почтовых рассылок
- Yes
- Корпоративная почта
- Yes
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