Гибкий конструкторпродающих страниц
Уверенно превращайте посетителей в покупателей на продающих лендингах, которые можно легко собрать самому.
Сервис, где есть всё, что надо
Превращайте идею в готовый продукт — создавайте страницы для продаж услуг, курсов, вебинаров, цифровых товаров или чего-то другого. Привлекайте клиентов через рассылки, спасибо-страницы, живые чаты и другие возможности общения с вами.
Стройте страницы с удовольствием
В нашей коллекции десятки блоков для разной информации: преимущества, услуги, формы, призывы к действию, команда, карты — всё, чтобы сделать сочную страницу о товарах или услугах, которые сразу захочется купить.
- Визуальный редактор
- Перетаскивайте блоки, редактируйте и получайте сайт — это интересно.
- Тематические шаблоны
- Легко начать с готового шаблона, лучше всего подходящего вашему делу.
Непонятно, с чего начать?
Пусть начнёт ИИ!
Расскажите 🌱kvitly, чем вы занимаетесь, и искусственный интеллект подготовит для вас первую версию сайта. А дальше — всё, что вы захотите!
Пишет текст
- Пару слов о вашем деле будет достаточно, чтобы ИИ начал генерировать подходящие тексты для разных разделов сайта.
Подбирает картинки
- Наш ИИ знает, что должно получиться в итоге, и сможет подобрать картинки, отлично подходящие вашему сайту.
Делает и переделывает
- Наш ИИ поможет создать идеальный сайт для вашего дела. А если получилось что-то не то, всегда можно всё перегенерировать!
Страницы продают, пока вы отдыхаете
Задача лендигов — конвертировать, и страницы на 🌱 kvitly отлично с этим справляются. Они хорошо смотрятся на экранах разных размеров, в конструкторе можно построить любую форму и собирать нужные данные, автоматизации помогут общаться с покупателями и сразу отправлять лид-магниты или оплаченные цифровые товары.
- Удобный маркетинг
- Выстраивайте работающий маркетинг с нашей аналитикой и доступными интеграциями.
- CRM-система
- Все заказы собираются в одном разделе, где их просто отслеживать и обрабатывать.
Прием платежей онлайн
Легко подключайте возможность оплаты ваших услуг онлайн с нашими встроенными интеграциями с банками и платежными сервисами.
Базовые возможности
Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly 🌱kvitly
Хостинг
- Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.
Мобильные интерфейсы
- Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.
Свой домен
- Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.
Поддержка
- Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.
Постоянное улучшение
- Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.
Приятный опыт ваших клиентов
- Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!