Гибкий конструкторпродающих страниц

Уверенно превращайте посетителей в покупателей на продающих лендингах, которые можно легко собрать самому.

Сервис, где есть всё, что надо

Превращайте идею в готовый продукт — создавайте страницы для продаж услуг, курсов, вебинаров, цифровых товаров или чего-то другого. Привлекайте клиентов через рассылки, спасибо-страницы, живые чаты и другие возможности общения с вами.

Стройте страницы с удовольствием

В нашей коллекции десятки блоков для разной информации: преимущества, услуги, формы, призывы к действию, команда, карты — всё, чтобы сделать сочную страницу о товарах или услугах, которые сразу захочется купить.

Визуальный редактор
Перетаскивайте блоки, редактируйте и получайте сайт — это интересно.
Тематические шаблоны
Легко начать с готового шаблона, лучше всего подходящего вашему делу.

Непонятно, с чего начать?
Пусть начнёт ИИ!

Расскажите 🌱kvitly, чем вы занимаетесь, и искусственный интеллект подготовит для вас первую версию сайта. А дальше — всё, что вы захотите!

Попробовать бесплатноПодробнее об ИИ

Пишет текст

Пару слов о вашем деле будет достаточно, чтобы ИИ начал генерировать подходящие тексты для разных разделов сайта.

Подбирает картинки

Наш ИИ знает, что должно получиться в итоге, и сможет подобрать картинки, отлично подходящие вашему сайту.

Делает и переделывает

Наш ИИ поможет создать идеальный сайт для вашего дела. А если получилось что-то не то, всегда можно всё перегенерировать!

Страницы продают, пока вы отдыхаете

Задача лендигов — конвертировать, и страницы на 🌱 kvitly отлично с этим справляются. Они хорошо смотрятся на экранах разных размеров, в конструкторе можно построить любую форму и собирать нужные данные, автоматизации помогут общаться с покупателями и сразу отправлять лид-магниты или оплаченные цифровые товары.

Удобный маркетинг
Выстраивайте работающий маркетинг с нашей аналитикой и доступными интеграциями.
CRM-система
Все заказы собираются в одном разделе, где их просто отслеживать и обрабатывать.

Прием платежей онлайн

Легко подключайте возможность оплаты ваших услуг онлайн с нашими встроенными интеграциями с банками и платежными сервисами.

Базовые возможности

Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly 🌱kvitly

Хостинг

Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.

Мобильные интерфейсы

Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.

Свой домен

Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.

Поддержка

Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.

Постоянное улучшение

Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.

Приятный опыт ваших клиентов

Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.

Готовы начать?

Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!

Начать пробный периодОнлайн-консультация
App screenshot