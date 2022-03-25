Растите вместе с 🌱kvitly

Сколько можно зарабатывать? 25% от каждого клиента всё время их подписки на наш сервис. Верхней границы нет, больше клиентов, которые долго живут с нами — больше выплат.

Как получать деньги? Пока мы можем выплачивать деньги только юридическим лицам (и ИП), зарегистрированным в Беларуси или России. Выплаты проводятся по агентскому договору по вашему запросу, но не чаще чем раз в месяц.

Как вы учитываете моих клиентов? Мы с вами постоянно на связи и отмечаем каждого приведенного вами клиента. Каждый месяц проверяем выплаты всех ваших клиентов и формируем сумму вашего вознаграждения.