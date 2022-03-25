CRM для системнойработы с клиентами
Сервис, который помогает строить отношения с каждым клиентом и формировать полноценный процесс продаж.
Используйте все возможности
С нами можно следить за сделками на всех этапах продажи, сохранять важные детали о каждой сделке или партнере и строить систему продаж, которая работает на вас.
Принимайте заказы и управляйте ими
Все заявки с вашего сайта попадают в один раздел, где можно добавлять метки, видеть оплату, менять статусы, писать комментарии и многое другое.
- Гибкие воронки продаж
- Настройте все этапы, которые проходит заказ от оформления до полного выполнения.
- Ссылки на оплату
- Подключайте платежные системы и генерируйте ссылки для онлайн оплаты для ваших клиентов.
- Автоматизации
- Подключите автоматические действия и экономьте свое время.
Простое управление контактами
Клиенты — главная ценность вашего бизнеса. Собирайте информацию о них, расставляйте метки, сегментируйте по ключевым признакам, добавляйте специальные фильтры. С 🌱kvitly легко хранить контакты, управлять ими и выгружать.
Доступно для всех продуктов 🌱kvitly
Простое подключение в пару кликов. Уже встроено в сайты любого типа.
Веб-сайты
Многостраничные сайты для любого бизнеса, чтобы рассказать о себе всему миру.
Лендинги
Одностраничные сайты для активных продаж и продвижения, заточенные для высокой конверсии в покупку.
Интернет-магазины
Полноценные магазины с каталогом, корзиной, карточками товаров и управлением заказами.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!