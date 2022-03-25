10 лучших бесплатных сайтов с иконками для вашего сайта
Наталия Усова для раздела Академия
Ни для кого не секрет, что информация дополненная красивыми тематическими иконками привлекает больше внимания и лучше воспринимается пользователями.
Специально для вас мы собрали 10 лучших сервисов по поиску бесплатных иконок для вашего сайта. Выбирайте, сохраняйте, загружайте на сайт и наслаждайтесь красотой!
https://iconscout.com/unicons
Больше 1000 великолепных векторных иконок и фонов для вашего нового сайта.
http://svgicons.sparkk.fr/
.svg иконки для сайта
https://thenounproject.com/
Больше 2 миллионов иконок, созданных мировым собществом.
https://fontawesome.com/
Добавляйте векторные иконки и логотипы на ваш сайт с fontawesome, здесь вы найдете самые популярные подборки.
https://akveo.github.io/eva-icons/#/
Более 400 красивых иконок в открытом доступе.
https://iconsvg.xyz/
Инструмент, позволяющий найти и настроить иконки для вашего проекта.
http://potlabicons.com/
Небольшая коллекция анимированных иконок для вашего проекта.
https://icons8.com/icons
Бесплатные иконки созданные, чтобы идеально дополнить ваш сайт.
https://www.flaticon.com/home
Самая большая база данных с бесплатными иконками.
https://feathericons.com/
Простые красивые иконки в свободном доступе.
Вдохновляйтесь, добавляйте красивые иконки на ваш сайт и получайте больше клиентов!
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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