Instagram — это в первую очередь про визуальный контент, важно уметь создавать красивые и продающие креативы и публиковать их на регулярной основе. Это помогает заинтересовать аудиторию и поддерживать ее активность. В этой статье мы собрали полезные ресурсы, которые пригодятся как SMM-специалистам, так и обычным пользователям этой сети. Приложения проверены нами на практике и определенно заслуживают внимания и доверия.

Программы для отложенных постов

SmmPlanner — сервис для отложенных постов. SMMplanner поддерживает публикации в 11 социальных сетях, включая Instagram, Facebook, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tenchat, Viber и Discord.Сервис предлагает функции автоматического удаления постов, закрепления публикаций, закрытия комментариев и использования первого комментария для начала обсуждения. Удобный интерфейс, встроенный редактор изображений, защита данных — все это собрано в одном месте. В сервисе есть пробный период, по его окончанию надо будет определиться с тарифным планом. Если количество постов небольшое, то есть множество лазеек, которые позволяют не выходить за рамки бесплатного тарифа. Например, подписки на группы СММПланнера в соцсетях.

Smm-box — откладывайте посты на неделю вперед. С помощью сервиса можно назначить время публикации постов и сториз. Приятным бонусом будет поиск популярного контента по заданной тематике. Это поможет проанализировать конкурентов и взять себе интересные идеи на заметку. За услуги придется заплатить, но есть бесплатный пробный период для того, чтобы присмотреться к функционалу сервиса.

SMMbox предоставляет возможность публикации отложенных постов в Facebook, Instagram, Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене, YouTube, TikTok, Tumblr и Pinterest.Сервис включает встроенную нейросеть, календарь публикаций и продвинутый фоторедактор.

Приложения для обработки фото и видео

Snapseed — удобное мобильное приложение для обработки фотографий. Скачать его можно на IOS или на Android. В сервисе хороший набор бесплатных фильтров, а также широкий выбор инструментов для ручной обработки фотографий. Для редактирования совершенно не требуются навыки дизайнера. Достаточно загрузить свое изображение, выбрать нужное действие и перетаскивать курсор вверх до тех пор, пока не понравится результат.

lightricks — подойдет для создания динамичных фотографий и добавления спецэффектов. Это бесплатный сервис для обладателей телефонов на платформах IOS или Android. С помощью него картинку можно сделать с движущимся фоном. Очень красиво выглядят развевающиеся клубы пара, текущий водопад или озеро, а также парящие облака. Попробуйте поэкспериментировать с эффектами в сервисе и удивляйте своих подписчиков чем-то необычным.

Сanva — один из самых популярных и известных сервисов. Использовать его можно с компьютера совершенно бесплатно. Тут вы найдете красивые рамки для обработки фотографий, интересные заготовки для оформления текста, сможете сделать свой логотип, создать посты в одном стиле и подобрать интересные шрифты. В канве также можно создавать анимированные изображения и видео, накладывать музыку и различные эффекты. Сервис отлично подойдет для тех, кто серьезно намерен вести свой аккаунт соблюдая единый дизайн.

Video Splitter — Story Split — приложение для обработки и нарезки видеороликов. Оно бесплатно скачивается на мобильный телефон. Основная его задача это помощь в нарезке 15 секундных роликов для сториз в Instagram. Если такая длина видео вас не устроит, то время можно отрегулировать вручную. Разобраться в приложении не составит труда, так как оно максимально простое и не обременено лишними функциями.

Inshot — приложение для обработки фото и видео. В него загружаются видео, фотографии и создаются коллажи. Подойдет для тех, кому нравится пользоваться одним сервисом сразу для нескольких задач. Приложение бесплатно устанавливается на мобильный телефон. Оно поможет смонтировать видео, добавить звуковую дорожку к нему и наложить фильтры для картинок. Созданные работы можно не выходя из Inshot, загрузить в свой профиль.

Сервис для работы с комментариями и сообщениями

LeadFeed — сервис для рассылки сообщений по подписчикам. Кроме этого в нем можно отслеживать комментарии, новые сообщения и отвечать на них в своем личном кабинете или в Telegram. При большой и живой аудитории в Instagram он отлично поможет оптимизировать работу и ничего не пропускать. К сожалению, сервис платный, но тарифы очень лояльные и подойдут для каждого.

Разумеется, мы не можем написать про все сервисы для работы в Instagram. Их слишком много и далеко не все нужны для постоянного использования. В этой статье собраны самые интересные и полезные из них. Если у вас есть на заметке приложения, которыми вы постоянно пользуетесь, обязательно напишите нам. Если их соберется достаточно, то мы опубликуем вторую часть статьи.