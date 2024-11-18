При помощи красивых иллюстраций вы можете сделать не просто красивый дизайн сайта, но и вовлечь клиентов во взаимодействие с сайтом.

Флэт-дизайн - это дизайн созданный при помощи простых красочных плоских иллюстраций.

Мы собрали для вас 14 сайтов с лучшими бесплатными иллюстрациями, которые вы можете использовать для вашего сайта, презентации или коммерческого предложения.

https://undraw.co/illustrations

Открытый ресурс с иллюстрациями для любого проекта, который вы только могли бы себе представить.

https://www.blobmaker.app/

Создавайте органические формы в формате .svg всего за несколько секунд.

https://www.isometriclove.com/

Милые изометрические объекты для вашего дизайна

https://www.drawkit.io/

Коллекция бесплатных красивых .svg иллюстраций, которые вы можете использовать на ваших новых сайтах.

https://www.humaaans.com/

Составляйте иллюстрации при помощи готовой библиотеки элементов! Это так увлекательно!

https://icons8.com/ouch

Бесплатные векторные иллюстрации для вашего проекта.

https://www.vexels.com/

Место для поиска векторной графики, иконок, фоновых изображений для вашего сайта.

https://www.vectorportal.com/

Огромная коллекция бесплатной векторной графики, кистей, фоновых изображений.

https://absurd.design/

Любите необычные иллюстрации, тогда вам сюда! Абсурдные иллюстрации, которые имеют значение.

https://mixkit.co/art/

Библиотека красивых бесплатных иллюстраций. Скачайте и используйте из бесплатно для своих проектов!

https://isoflat.com/

Изометрическая и плоская графика для вашего проекта.

https://personas.draftbit.com/

Генератор графической аватарки. Очень захватывающе!

https://www.kapwing.com/404-illustrations

404 модные иллюстрации для вашей страницы с 404 ошибкой.

https://stubborn.fun/

Создавай персонажей при помощи онлайн-генератора совершенно бесплатно!