14 лучших ресурсов с иллюстрациями для ваших сайтов
Наталия Усова для раздела Академия
При помощи красивых иллюстраций вы можете сделать не просто красивый дизайн сайта, но и вовлечь клиентов во взаимодействие с сайтом.
Флэт-дизайн - это дизайн созданный при помощи простых красочных плоских иллюстраций.
Мы собрали для вас 14 сайтов с лучшими бесплатными иллюстрациями, которые вы можете использовать для вашего сайта, презентации или коммерческого предложения.
https://undraw.co/illustrations
Открытый ресурс с иллюстрациями для любого проекта, который вы только могли бы себе представить.
https://www.blobmaker.app/
Создавайте органические формы в формате .svg всего за несколько секунд.
https://www.isometriclove.com/
Милые изометрические объекты для вашего дизайна
https://www.drawkit.io/
Коллекция бесплатных красивых .svg иллюстраций, которые вы можете использовать на ваших новых сайтах.
https://www.humaaans.com/
Составляйте иллюстрации при помощи готовой библиотеки элементов! Это так увлекательно!
https://icons8.com/ouch
Бесплатные векторные иллюстрации для вашего проекта.
https://www.vexels.com/
Место для поиска векторной графики, иконок, фоновых изображений для вашего сайта.
https://www.vectorportal.com/
Огромная коллекция бесплатной векторной графики, кистей, фоновых изображений.
https://absurd.design/
Любите необычные иллюстрации, тогда вам сюда! Абсурдные иллюстрации, которые имеют значение.
https://mixkit.co/art/
Библиотека красивых бесплатных иллюстраций. Скачайте и используйте из бесплатно для своих проектов!
https://isoflat.com/
Изометрическая и плоская графика для вашего проекта.
https://personas.draftbit.com/
Генератор графической аватарки. Очень захватывающе!
https://www.kapwing.com/404-illustrations
404 модные иллюстрации для вашей страницы с 404 ошибкой.
https://stubborn.fun/
Создавай персонажей при помощи онлайн-генератора совершенно бесплатно!
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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