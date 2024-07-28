Подключение ЕРИП и первая библиотека
Егор Курьянович для раздела Обновления
Система «Расчет» на данный момент одна из самых удобных в нашей стране — вы можете заплатить в инфо-киоске, кассе банка или даже из дома через интернет-банк, как наличным, так и безналичным расчетом. Управляет системой ЕРИП Национальный банк Республики Беларусь, поэтому работает это всё очень странно. Но обо всем по порядку.
Список изменений
- Выставленные счета из раздела подписок можно оплачивать через ЕРИП
Процесс
Во-первых, мы решили, что не будем реализовывать протокол для оплаты самостоятельно — это трудоёмкий процесс, а согласование и тестирование с государственной компанией и вовсе процесс для очень терпеливых. Поэтому в начале сентября мы обратились к посреднику компании «Хуткi Грош», который за пару дней подготовил наши документы и отправил в нацбанк. И, спустя буквально три месяца проверок и доработок сайта, нас подключили к ЕРИП. Дело осталось за малым — провести интеграцию с ХуткимГрошем.
У меня достаточно большой опыт в разного рода интеграциях: я делал и интеграции промышленного масштаба с операторами связи (velcom, Life:), МТС), и корпорациями вроде Рамблера и Mail.Ru, но, как показала работа над интеграцией с ХуткiмГрошам, к некоторым вещам я все же не был готов. Например к тому, что авторизацию можно делать через куки, а номер счета может изменяться в процессе обработки.
В общем, процесс интеграции был полон чудес и сюрпризов, как и положено в эти праздничные дни. Тем не менее, поддержка у них отвечала быстро и мы смогли найти решения для всех проблем, с которыми я столкнулся. А чтобы вам не пришлось повторять этот захватывающий процесс, я выложил библиотеку для nodejs, которую написал для взаимодействия с API ХуткагаГроша.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
