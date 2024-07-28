Подключение ЕРИП и первая библиотека

Система «Расчет» на данный момент одна из самых удобных в нашей стране — вы можете заплатить в инфо-киоске, кассе банка или даже из дома через интернет-банк, как наличным, так и безналичным расчетом. Управляет системой ЕРИП Национальный банк Республики Беларусь, поэтому работает это всё очень странно. Но обо всем по порядку.

Список изменений

Выставленные счета из раздела подписок можно оплачивать через ЕРИП

Процесс

Во-первых, мы решили, что не будем реализовывать протокол для оплаты самостоятельно — это трудоёмкий процесс, а согласование и тестирование с государственной компанией и вовсе процесс для очень терпеливых. Поэтому в начале сентября мы обратились к посреднику компании «Хуткi Грош», который за пару дней подготовил наши документы и отправил в нацбанк. И, спустя буквально три месяца проверок и доработок сайта, нас подключили к ЕРИП. Дело осталось за малым — провести интеграцию с ХуткимГрошем.

У меня достаточно большой опыт в разного рода интеграциях: я делал и интеграции промышленного масштаба с операторами связи (velcom, Life:), МТС), и корпорациями вроде Рамблера и Mail.Ru, но, как показала работа над интеграцией с ХуткiмГрошам, к некоторым вещам я все же не был готов. Например к тому, что авторизацию можно делать через куки, а номер счета может изменяться в процессе обработки.

В общем, процесс интеграции был полон чудес и сюрпризов, как и положено в эти праздничные дни. Тем не менее, поддержка у них отвечала быстро и мы смогли найти решения для всех проблем, с которыми я столкнулся. А чтобы вам не пришлось повторять этот захватывающий процесс, я выложил библиотеку для nodejs, которую написал для взаимодействия с API ХуткагаГроша.