Второй месяц, детективная история

Август уже наступил, а значит пора рассказать о наших успехах и приключениях за июль. Кроме стандартных цифр, я расскажу вам захватывающую детективную историю, в которой мы оказались замешаны.

Статистика

Немного цифр для сравнения. В июле у нас зарегистрировалось 107 пользователей, против 100 в первый месяц. Из них нашими клиентами стали лишь трое, но ещё где-то столько же имеют сайты и планируют оплатить в ближайшее время. Лето — сложное время для ведения бизнеса!

Что касается финансовой стороны, то мы смогли поднять средний чек, отключив возможность оплаты на 3 месяца и даже три новых клиента дали нам чуть большую выручку чем в прошлом месяце — 5 344 200 руб.

Продвижение

Если в июне месяце мы ограничились рассылкой пресс-релизов, то в июле мы решили давить на интерес людей к запуску нашего проекта и дали интервью сайту «Про бизнес.». Эта публикация дала нам около 300-400 переходов и двух клиентов. Вдохновленный успехом, я написал статью на kv.by о том, как делать хорошие сайты, которая дала нам абсолютно ничего, кроме странных комментариев под ней.

Все эти месяцы мы никак не можем запустить рекламу в интернете из-за банального отсутствия нормальной аналитики для отслеживания её результатов. А первое правило гроус хакинга говорит о том, что для того чтобы вносить изменения, нужно видеть как оно повлияло на цифры. По крайней мере так говорит отдел маркетинга.

События

Другим направлением, которое мы решили попробовать, стала реклама на асфальте. Мы подумали, что пока этот канал новый и люди ещё читают то, что им пишут под ногами, нам следует его попробовать.

Мы нашли на барахолке онлайнера рекламное агентство «Кефир ПиАр», которое предлагало услуги законного размещения рекламы на асфальте. Так как наша целевая аудитория — это малый бизнес, то мы выбрали несколько бизнес-центров класса Б и хотели разместить рекламу возле пары инкубаторов и главного управления юстиции (где регистрируются все юридические лица Минска). Сразу скажу, что размещение в исторической части города запрещено, а ГУЮ как раз расположено на площади Свободы.

Главной нашей ошибкой стала 100% предоплата за услуги агентства. Дальше нас начали кормить завтраками, несколько раз говорили, что всё уже нанесено, а мы присылали им фотографии пустых мест. Потом наш трафарет терялся, нам предлагали спам-рассылки, а потом оказалось, что трафарет нашелся и мы опять ели завтраки. Ребята даже присылали фото-отчеты о нанесении, на которых виден наш принт и плитка. Мы так и не нашли где же были сделаны эти нанесения, возможно они делают такие отчеты прямо у себя во дворе.

Одним прекрасным утром, когда мы уже перестали надеяться, нам позвонила директор инкубатора Имагуру и устроила разнос. Первые несколько минут я не мог даже понять, с чем это было связно. Как оказалось, наносчики, которые вдруг решили закончить наш заказ, ввязались в драку с ней и бизнесменами, которые в этот момент были в инкубаторе.

Директор агентства, уважаемый Печко Станислав, на мой вопрос о произошедшем заявил, что это не его дети и он за них ответственности не несет. Что суммирует весь принцип работы их агентства. Таким образом, мы не только потеряли деньги, но и подпортили себе репутацию.

Второе по веселью событие — посещение кастинга в реалити-шоу «Мой Бизнес», во второй тур мы, ожидаемо, не прошли, но было интересно пообщаться со старыми знакомыми и завести пару новых.

Планы

Последний месяц лета мы планируем потратить на проверку ещё нескольких каналов привлечения клиентов. Продолжить мелкие улучшения и исправления самого сервиса. А уже осенью переходить в полномасштабное наступление!