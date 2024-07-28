И снова здравствуйте. С небольшим опозданием я подготовил отчет о наших успехах за сентябрь, а ещё из этого выпуска вы узнаете о том, зачем мы ездим в Парк Высоких Технологий и как нам удалось заработать рекордную выручку.

Статистика

И так, как и планировали, в сентябре мы удвоили показатели по посещениям (1140 в августе, против 1916 в сентябре) и регистрациям (168 в августе, против 321 в сентябре). Но самым важным является то, что мы смогли привлечь 12 новых клиентов и заработать выручку в 30 458 000 рублей — это превышает наши результаты за все предыдущие месяцы. Можно смело говорить, что решение взять менеджера по продажам было верным!

Продвижение

Основным каналом продвижения в этом месяце была контекстная реклама — мы запустили рекламные кампании с предложением возможности бесплатно создать сайт в Google и Яндекс. Тем не менее, мы всё ещё получаем клиентов от PR-активности в прошлые месяцы: статей, посещений семинаров и конкурсов. Как оказалось, именно PR пока остается самым эффективным каналом продвижения для нас.

События

Самым важным событием месяца можно считать нашу активность в ПВТ. Во-первых, нас взяли на курсы инновационного предпринимательства парка высоких технологий и ближайшие пять месяцев будут обучать тому, как сделать успешный стартап. Среди лекторов: основатель Apalon Пётр Скоромный, директор TUT.BY Александр Чекан и основатель компании Юрий Зиссер, успешный предприниматель Юрий Гурский и многие другие.

Во-вторых, я выступал на одном из мероприятий парка, рассказал про Старонку и про то, как делать бережливые стартапы. Получилось хоть и скучно, но познавательно!

Планы

В планах на октябрь, спокойно доработать тот функционал, который нам пришлось добавлять в Старонку в этом месяце, а также продолжить ползучую доработку нашего конструктора.

Из рекламных кампаний мы хотим попробовать несколько новых каналов: размещение на тутбай, видео-рекламу и кое-что в социальных сетях. Но обо всем этом уже в следующий раз!