Наверняка вы задумывались о том, как сделать свое предложение максимально эффективным. Для этого рассказать о себе и своих преимуществах будет недостаточно. Действительно хорошее предложение можно сделать только после того, как вы оцените его с точки зрения клиента. Это непросто, поскольку вы должны стать на его место и понять, что подтолкнет его на приобретение вашего товара или услуги.

Для начала вам нужно задать себе вопрос «Почему?».

Почему он вообще должен что-то покупать? Что особенного в том, что вы предлагаете, как это может помочь пользователю и какие выгоды он получит, сделав заказ у вас, а не у конкурента? Вещь востребована тогда, когда она выполняет две неразрывные между собой функции: имеет ценность для человека и избавляет его от неудобств. Подумайте, какая цель у вашего продукта и является ли он эффективным.

Затем попробуйте представить вашего идеального заказчика.

Это тот человек, который берет максимум от вашего предложения. Необходимо выяснить, что мотивирует клиента приобрести товар (для этого предлагаем ознакомиться с одной из предыдущих статей. Чтобы создать портрет идеального покупателя, вам нужно обратить внимание на следующие аспекты:

выявление приоритетов. Стоит понять, чем он занимается, чем может быть недоволен и что побуждает его начать поиск пути решения возникшей ситуации. Здесь вы должны найти «боль» клиента.

факторы успеха. Что для вашего клиента означает быть успешным. Найдите преимущества, которые он хочет получить при сотрудничестве с вами, и способы, которые помогут решить его вопрос.

наличие возражений. В чем может сомневаться потенциальный клиент, почему он может не доверять вам. Не исключено, что, основываясь на предыдущем неудачном опыте, он скептически будет относиться и к вашему предложению. Следует разобраться в возможных причинах его отказа.

принятие решения. Какими принципами покупатель руководствуется, чтобы сделать заказ, что при этом для него является наиболее важным. Найдите причины, которые побуждают его обратиться к вам, и недостатки, которые могут оттолкнуть его.

«путешествие» клиента. Человек проходит определенный путь от начала поиска до окончательно выбора услуги. Необходимо узнать, какие источники информации он при этом считает достоверными и кто может повлиять на его выбор.

После того, как вы узнали особенности вашего покупателя, задействуйте их при формировании предложения. Заметим, что образ заказчика постоянно меняется, ровно как и его предпочтения и привычки. Поэтому нужно своевременно узнавать обо всех изменениях, чтобы ваше предложение всегда было актуальным.

Непосредственно за этим следует один из самых важных этапов — создание контента. Существует множество разнообразных способов подачи информации о своих услугах: одностраничные сайты, баннерная реклама, сарафанное радио. Однако главным остается одно — ваше предложение обязательно должно соответствовать запросу клиента именно в тот момент, когда оно больше всего необходимо, иначе вы не сможете получить новых заказчиков, и, соответственно, достичь ожидаемого уровня прибыли.

Как же понять, что ваше торговое предложение будет актуальным и эффективным для целевой аудитории? Задайте себе вопрос: «Какие цели заложены в моем предложении и какие вопросы оно решает?». Если вы незамедлительно дадите на него ответ, значит вы все сделали верно.