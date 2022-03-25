Сейчас в [Instagram](/blog/kak-sdielat-biznies-akkaunt-v-instagram-i-zapustit-rieklamu/) созданы сотни тысяч бизнес-аккаунтов. Однако, далеко не все они успешно работают и приносят доход. Безусловно, важной составляющей является умение вести бизнес, презентовать свои услуги, выстраивать стратегию [продвижения](/blog/kakoi-instrumient-dlia-prodvizhieniia-vybrat/) и находить клиентов. Но не стоит упускать из виду роль [визуального и текстового наполнения профиля](http://staronka.by/blog/10-siervisov-dlia-instagram-kotoryie-pomoghut-v-rabotie/). В Instagram красивая и привлекательная картинка является наиболее важной составляющей. В этой статье мы рассмотрим 5 основных ошибок при оформлении бизнес-аккаунта и покажем как их избежать.

1. Смешивать личные публикации с рабочими

Есть эксперты в области продвижения в Instagram и блогеры, которые советуют разбавлять бизнес-аккаунт личными историями. По их мнению, это поможет разнообразить контент и дать чуть больше информации о его обладателе. Так, у пользователя пропадает барьер, для него это уже не безликий профиль, где ему навязывают товар. Прием действительно хорошо работает, до тех пор, пока личного контента не становится слишком много. Избыток приводит к обесцениванию экспертности и за такими постами теряется суть бизнеса.

<p align="center">![продвижение в инстаграм](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272049_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

**Выход.** Никогда не забывайте с какой целью вы создаете бизнес-аккаунт. Немного личного контента совсем не повредит и разбавит материалы. Однако, далеко не каждому подписчику или посетителю будет интересно просматривать сторис из кафе. Особенно это может задеть тех, кто зашел первый раз и хотел больше узнать информации о продукте. Чтобы избежать такой ситуации, создайте второй профиль и публикуйте там фото и видео с друзьями.

<p align="center">![бизнес в инстаграм](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272046_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

2. Стоковые фотографии вместо своих

В начале своей деятельности не всегда есть средства на организацию фотосъемок. Не стоит забывать — сделать качественные снимки может не только профессиональный фотограф. Большой ошибкой становится постоянное использование изображений взятых из [фотостоков](/blog/kakiie-izobrazhieniia-vybrat-dlia-saita-svoi-foto-ili-biesplatnyi-fotostok/) или в интернете. Они портят аккаунт и подрывают доверие клиентов. Постановочные [бесплатные фотографии](/blog/biesplatnyie-siervisy-s-izobrazhieniiami-ikonkami-i-drughim-kontientom-dlia-saita/) часто используются и очень выделяются среди других. Увидев такой профиль, клиент просто его закроет, ведь он будет походить на ненастоящий.

<p align="center">![оформление инстаграм](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272045_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

**Выход.** Необработанные стоковые фотографии смотрятся плохо. Однако, их можно использовать в качестве основы для оформления аккаунта. К примеру: сменить фон на тот, который соответствует корпоративному стилю, добавить пару ярких акцентов, сделать анимацию, использовать отдельные элементы фотографий или создать коллаж в фирменном стиле использовав часть стокового изображения.

<p align="center">![оформление аккаунта инстаграм](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272038_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

3. Нет подробного описания услуг и продукции

Возникала ли у вас ситуация, когда вы перешли в профиль, пролистали его, но не смогли понять, что он предлагает? Нет представления о том, кто его ведет, чем занимается, что полезного и важного в этом аккаунте. При этом сам профиль может быть красиво оформлен, с единым стилем и интересными креативными изображениями. В Instagram существуют тысячи страниц и у пользователей нет ни времени, ни желания вникать в каждый из них, запрашивать подробные описания продуктов или услуг и узнавать цены. Вы рискуете потерять огромное количество клиентов, которые не готовы тратить свое время на расспросы и переписки. Поэтому наличие “шапки” в профиле и описания к постам так много значит.

**Выход.** Необходимо выделить немного времени для оформления аккаунта. Переходя в него клиент сразу должен понимать, что ему предлагают и как получить обратную связь. Стоит отдельно выделить разные кейсы, товары, отзывы и другие важные моменты. Дать максимально подробное описание товаров и услуг.

**Реализовать это можно с помощью:**

* **Шапка профиля.** В ней обозначьте кто вы и чем занимаетесь, напишите название [магазина](/blog/kak-sdielat-intierniet-maghazin-s-nulia-i-zapustit-iegho/) или агентства. Добавьте активную ссылку на сайт, если он есть. Укажите, на каких условиях вы работаете: каким образом принимаете оплату за услуги в каком и формате происходит доставка. Если аккаунт создан для специалиста продающего свои услуги, то важно обозначить опыт работы в своей области, а также как можно с вами связаться и оформить заказ.

<p align="center">![бизнес аккаунт instagram](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272044_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

* **Бессрочные сторис.** Создавайте тематические подборки сторис и закрепляйте их в профиле. Это могут быть изображения с [отзывами](/blog/kak-poluchit-otzyvy-ot-klientov/), графики работы, стоимость услуг, условия заказа и оплаты, подробная информация о товаре и многое другое. В них очень важно осветить все возможные и наиболее частые вопросы пользователей.

<p align="center">![магазин в инстаграм](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272043_photo-resizer.ru--1-.jpg)<p>

* **Описания под постами.** Даже если вы загружаете кейс или статью, не забывайте писать подробное описание под постом. Сделайте 2-3 вводных предложения, которые зацепят внимание, а ниже тезисно напишите о чем идет речь в статье или кейсе. Добавляйте подробные описания товаров, услуг, их детальные характеристики и не забывайте просить дать обратную связь. Возможно, пост кого-то заинтересует и он захочет узнать немного больше.

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<ul class="slides">

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<img alt="pic" src="/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272041_photo-resizer.ru-1.jpg" />

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<img alt="pic" src="/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272040_photo-resizer.ru-1.jpg" />

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</ul>

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4. Банальный и скучный дизайн страницы

Это очень серьезная проблема для сервиса, где основная ставка делается на визуальный контент. К сожалению, среди огромного разнообразия интересных дизайнов магазин или профиль со скучным оформлением просто потеряется. Перечислим некоторые моменты, которые стоит избегать: фотографий низкого качества, одинаковых поз и ракурсов на снимках, 100% использования стоковых фотографий, постов с разными или неудачно подобранными шрифтами в надписях на изображениях.

<p align="center">![сделать бизнес аккаунт в инстаграм](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272034_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

**Выход.** Попробуйте проанализировать аккаунты с качественным визуальным оформлением. Обратите внимание на их фирменные фишки. Это могут быть: необычные позы моделей, цветовая гамма из 3-5 гармонично сочетающихся цветов, простые фотографии со стильной обработкой в фото-редакторах, стильный текст надписей на креативах, интересные ракурсы для съемки.

<p align="center">![оформление бизнес профиля](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272066_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

5. Неудобная навигация

Начиная работу над аккаунтом или просто [запуская бизнес](/blog/3-vazhnykh-aspiekta-biez-kotorykh-nie-nachat-svoi-biznies/), [изучите свою целевую аудиторию](/blog/dlia-chiegho-i-kak-issliedovat-tsielievuiu-auditoriiu/). Без четкого понимания о том, кого вы хотите привлечь, подобрать нужный стиль оформления не так просто. По статистике просто красивые изображения привлекают пользователей до 35 лет, остальным нужно больше информации. Отсортировать и систематизировать все данные в профиле можно с помощью добавления навигации. Довольно часто люди пропускают этот важный этап в процессе оформления профиля.

**Выход.** Сделать удобную навигацию можно следующим образом:

* Добавить в профиль бессрочные истории.

* Придумать авторские хештеги, их можно добавлять в конце постов. К примеру, в начале написать название магазина или бренда, а через нижнее подчеркивание суть текста. Очень важно сделать подробный пост с описанием навигации. В котором будет написано кратко о том, что означает каждый хештег.

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<div class="slider slider--controlsoutside" data-arrows="true" data-paging="true" data-timing="10000">

<ul class="slides">

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<img alt="pic" src="/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272037_photo-resizer.ru-1.jpg" />

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<img alt="pic" src="/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272036_photo-resizer.ru-1.jpg" />

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<img alt="pic" src="/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272035_photo-resizer.ru-1.jpg" />

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</ul>

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</div>

* Добавить тематические надписи на фото. Такой вариант отлично подойдет для информирования об акциях и скидках. Особенно если они распространяются на большое количество товара. На изображении достаточно будет написать процент скидки и время действия акции.

<p align="center">![дизайн аккаунта инстаграм](/blog/content/images/2020/10/photo5217748055158272033_photo-resizer.ru-1.jpg)<p>

Заключение

Чтобы создать продающий бизнес-аккаунт, необходимо уделить время оформлению профиля. Для этого совсем не обязательно быть дизайнером или маркетологом. Помочь подготовить визуальный контент смогут специальные сервисы для оформления социальных сетей. А не потеряться в огромном разнообразии вариантов можно с помощью собственной наблюдательности. Найдите и выделите для себя эталоны на которые стоит равняться. Позаимствуйте у них пару классных фишек и у вас все обязательно получится!