О выборе хостинга чаще всего думают в последнюю очередь и часто предпочитают размещение на зарубежных серверах. Старонка рекомендует выбирать белорусский хостинг, и есть, как минимум, 5 причин, почему нужно сделать именно так.

Скорость загрузки сайта

Никто не любит ждать — ни вы, ни я, ни ваши клиенты. Не нужно думать о том, что все только и мечтают, когда ваш сайт соизволит загрузиться. По исследованиям Kiss Metrics большая часть посетителей уйдет с сайта, если он не загрузится в течении 10 секунд, поэтому крайне важно, чтобы ваш сайт загружался как можно быстрее. Ведь каждая секунда загрузки — это потерянные клиенты и упущенная выгода. Например, Amazon.com теряет 1.6 млрд. долларов в год на каждой секунде ожидания.

Процент ушедших посетителей сайта в зависимости от времени загрузки страницы (в секундах)

Скорость загрузки сайта зависит от многих причин — от количества изображений, их «веса», количества сторонних скриптов и т.д. Не последнюю роль играет и физическое расположение сайта в интернете, потому что, хотя передача данных в интернете «мгновенна», но в ситуации, когда сайт расположен на американском хостинге, а посетители из Беларуси, то каждый раз при посещении сайта им придется немного подождать, особенно, если сайт и так достаточно «тяжелый». Поэтому, если основной аудиторией сайта являются белорусы, то лучше использовать белорусский хостинг.

К слову стоит отметить, что быстрые сайты любят не только посетители, но и поисковики — при прочих равных сайт, который загружается быстрее и оптимизирован под мобильные устройства, всегда будет располагаться выше в поисковой выдаче, чем более «медленный». Поэтому в Старонке все сайты уже по-умолчанию адаптированы под мобильные устройства.

Оперативная поддержка

Бывают случаи, когда не обойтись без общения с технической поддержкой хостинга. И тут очень важна оперативность решения проблемы. Неприятно, когда на письмо отвечают через сутки, а всё это время сайт не работает. Поэтому очень важно, чтобы в случае каких-либо проблем можно было оперативно связаться с поддержкой, и не только через электронные письма, но и по телефону. В Беларуси это сделать не сложно — многие оказывают поддержку по телефону. К тому же, белорусская поддержка в курсе нюансов белорусского законодательства.

Подождите — мы очень заняты.

Указ №60 и регистрация в БелГИЭ

В 2010 году вышел указ №60 Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», который наложил определенные обязательства на владельцев сайтов. Остановимся на двух важных моментах.

В соответствии пунктом 2 указа №60 все сайты, размещенные на территории Беларуси, подлежат обязательной регистрации в Республиканском унитарном предприятии по надзору за электросвязью (БелГИЭ). Владелец сайта должен предоставить необходимые данные для регистрации сайта в БелГИЭ (при этом он несет ответственность за достоверность этих данных), а компании, предоставляющие услуги хостинга, обязаны зарегистрировать сайт в установленном порядке.

Второй важный момент этого указа (пункт 3) заключается в том, что он обязывает всех предпринимателей и юридических лиц, которые оказывают услуги на территории Беларуси, физически размещать свой сайт на территории Республики Беларусь, т.е. сайт должен размещаться только на белорусском хостинге. Стоит обратить внимание, что адрес сайта (доменное имя) может быть любым — .by .net .com и т.д., но повторю еще раз — сайт должен иметь хостинг в Беларуси.

Регистрация в Торговом Реестре, подключение ЕРИП и платежей

Белорусские компании и сервисы, которые работают в белорусском сегменте сети интернет, действуют согласно белорусскому законодательству. Поэтому, если вы создали свой интернет-магазин и разместили его, например, на российском хостинге, и захотите его зарегистрировать в Торговом Реестре (а для белорусских интернет-магазинов это обязательно),то у вас это не получится. Есть список требований для регистрации интернет-магазина в Торговом Реестре, которому должен соответствовать интернет-магазин, и один из этих пунктов — обязательное наличие белорусского хостинга.

По этой же причине у вас не получится подключить ЕРИП или другие белорусские платежные системы, а так же большинство других сервисов — наличие хостинга из РБ для многих из них обязательный пункт при подключении.

Административная ответственность

12 мая 2011 года в Административный Кодекс были внесены изменения, которые касаются ответственности за нарушение требований по использованию национального сегмента сети интернет статья 22.16, согласно которому «Осуществление деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в установленном порядке, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от 10 до 30 базовых величин».

Насколько я знаю, прецеденты по этой статье уже были, поэтому размещая свой сайт на зарубежном хостинге, вы должны понимать, что действуете на свой страх и риск — например, до первого сообщения ваших конкурентов о вашем нарушении в оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, который следит за исполнением указа №60.

Точно не белорусский хостинг?

Что касается Старонки, то мы работаем в полном соответствии с белорусским законодательством — все сайты наших клиентов размещаются на белорусских серверах, и каждый сайт мы регистрируем БелГИЭ в течение 7 дней.