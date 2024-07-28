Начиная писать статью в блоге, пост в социальной сети или оформлять информационный блок на сайте, люди довольно часто забывают о фотографиях. И какое бы интересное содержание не было, насколько хорош и талантлив бы не был автор, огромное полотно текста без картинок читать очень сложно. Велика вероятность, что если статью начнут пролистывать, то очень быстро свернут вкладку.

Так сложилось, что человеческий мозг воспринимает визуальную информацию в несколько сотен раз быстрее, чем запахи и звуки. Люди примерно на 65% лучше запоминают изображения и связь между ними, в отличие от текста. А страницы с фотографиями и видеороликами в среднем получают на 94% больше просмотров, чем “голый” текст.

Поэтому очень важно уделять внимание визуальному контенту. Многие сначала обращают внимание на изображения и только потом на текст. Это значит, что аудитория прочитает вашу статью только если их зацепила картинка. В этом материале мы разберем основные принципы оформления текстовой информации: какие изображения выбрать, где их лучше всего разместить, какое качество фотографий должно быть.

Выбирайте тематические фотографии

Стоит понимать — изображения не должны нести исключительно декоративную функцию. Тексту и картинке требуется дополнять друг друга. Такая интуитивно понятная связь позволит эффективнее донести суть сообщения. Кроме того, это привлечет внимание читателя и поможет сформировать имидж блога или сайта.

Данные исследования Nielsen Norman Group показывают — пользователи уделяют больше внимания фотографиям и другим изображениям, в которых присутствует релевантная информация. Помимо этого, они игнорируют картинки выполняющие декоративную функцию, которые используются для придания красочности странице и не несут в себе смысла.

Для крупных компаний несоответствие изображения и текста может вылиться в крупный скандал. Так, в 2018 году Samsung Brazil пришлось принести извинения за двусмысленный пост в X. В нем говорилось о возможностях селфи-камеры на телефоне, а сам твит сопровождался стоковым изображением снятым на профессиональную камеру.

Учитывайте контекст

Крайне важно следить за контекстом во избежание репутационных рисков. Надо заранее думать о том, кто посмотрит ваши материалы и какой посыл несут в себе иллюстрации и текст. При просмотре фотографий не должно возникать мыслей о подтексте. Изображения либо четко отражают суть написанного материала, либо могут вносить некоторый диссонанс в сознание людей.

Так, в 2019 году компания Miele решила поздравить свою аудиторию с Международным женским днем. К посту с подписью: «Пусть все женщины всегда помнят, как важно принимать то, что делает их уникальными», они добавили снимок 4-х женщин рядом со стиральной и посудомоечной машиной. Конечно, они продают бытовую технику, но в контексте такой посыл оказался оскорбительным.

Для избежания подобных ошибок, надо тщательно исследовать свою целевую аудиторию. Обратите внимание на ее географические и психологические особенности перед публикацией материала. Мир сейчас очень быстро меняется, поэтому очень важно научиться просчитывать возможные реакции аудитории.

Качество снимков

Мы все привыкли смотреть на красивые и качественные изображения. В цифровой век многие телефоны делают отличные кадры, которые отлично подойдут к тексту. Однако выбирая снимок важно подбирать фотографии с высоким разрешением, четким фокусом и хорошей экспозицией. За исключением тех случаев, когда картинка по задумке автора должна быть немного размытой.

Но у очень качествах изображений с высоким разрешением есть один большой минус — они много весят. Загрузка сайта или блога с такими иллюстрациями потребует время, особенно если смотреть с мобильного телефона. С большой долей вероятности, пользователь закроет вкладку еще до того, как изображение успеет загрузиться.

Оптимальный размер изображений: для Instagram — 1080 x 1080 пикселей, для Facebook — 1200 x 628 и для Twitter — 900 x 512 пикселей. Для иллюстраций на сайте или в блоге подойдет изображение размером от 1500 до 2500 пикселей по длине. Кроме того, вес фотографии не должен превышать 5 MB, а лучше всего быть меньше 1 MB. Для изменения картинок без потери качества можно воспользоваться любым онлайн-сервисом.

Не допускайте клише и следите за визуальными трендами

Скорее всего вы обращали внимание на распространенные картинки для статей по бизнес-тематике: группа людей в офисе на фоне графиков. Безусловно, это смотрится красиво, но скучно и уже успело приесться. Старайтесь избегать клише, делайте свои фотографии или используйте фотостоки с хорошей базой из десятков тысяч красивых изображений.

Не бойтесь использовать яркие фотографии — они выгодно выделяются своей оригинальностью среди одинаковых кадров. Но не стоит забывать, что любые изображения должны соответствовать общему фирменному стилю и заданному тонну коммуникации. А для качественного подбора визуального материала стоит следить за современными трендами.

Используйте лицензионный контент

Любой текст или фотография — это интеллектуальная собственность, защищенная авторскими правами. А использование непонятных изображений из интернета чревато серьезными последствиями. Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридическую ответственность, финансовые и репутационные риски. Поэтому, так важно использовать лицензионный контент доступный на платных и бесплатных фотостоках.

Разберем несколько видов лицензий распространяющихся на визуальный контент:

Контент для редакционного использования. Для оформления статей в блогах и медиа можно найти бесплатные лицензионные фотографии. Ими без каких-либо препятствий можно иллюстрировать любой не рекламный контент: образовательные, развлекательные статьи, полезные гайды и чек-листы.

Одна из самых популярных и распространенных лицензий такого плана — Creative Commons. С ее помощью правообладатели дают право на полное или частичное использование своего материала. Зачастую при использовании фотографий есть ряд ограничений: надо указывать имя автора, нельзя вносить изменения в изображения, файл можно использовать только в просветительских целях.

Помимо этого, есть такое понятие как Public Domain — “Общественное достояние”. В него входят все продукты творческого и интеллектуального труда с истекшим сроком авторских прав. А это означает, что такими изображениями и фотографиями можно смело пользоваться в своих статьях и на сайте.

Контент для коммерческого использования. К сожалению, изображения для оформления обычного текста нельзя использовать для коммерческих целей. Для этого существует отдельный вид лицензии — Royalty-free. Она позволяет заплатить за скачиваемый файл один раз и в последующем использовать его неограниченное количество раз.

Хочется отметить, что эта лицензия распространяется на контент в фотобанках. И такие изображения подойдут для иллюстрации как статьи, так и для любого вида рекламы и дизайн-проектов. Другими словами, эти файлы можно редактировать и видоизменять по своему усмотрению.

Заключение

При выборе изображений для оформления текста или сайта, обращайте внимание не только на качество снимков и на их разрешение. Перед скачиванием файла важно подробно ознакомиться с правилами использования фотографий и со всеми пунктами лицензии. А также, ознакомиться с требованиями самого автора. Ведь нередко снимки нельзя публиковать в СМИ или в политических статьях. Следуйте эти 5 простым советом и ваши публикации будут привлекать внимание!